Напередодні у Римі відбувся 5-й етап Діамантової ліги. В межах турніру пройшли змагання чоловічих стрибків у висоту, де Україну представляв Олег Дорощук (для нашого спортсмена це був перший старт у літній частині сезону-2025).

Серед його головних суперників були олімпійський чемпіон Парижа Геміш Керр, медаліст Олімпіади Ву Санхьок, срібний призер ЧС-2023 Джувон Гаррісон, срібний та бронзовий призери чемпіонату Європи-2025 у приміщенні – чех Ян Штефела та італієць Маттео Сіолі, а також золотий медаліст Олімпіади-2020 італієць Джанмарко Тамбері.

Діамантова ліга. Рим. Стрибки у висоту (чоловіки):

1. Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2,32 м

2. Олег Дорощук (Україна) – 2,30 м

3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2,26 м

Дорощук легко подолав чотири планки до висоти 2,23 м і вийшов в лідери. Зрештою, у фінальну стадію пробились українець та південнокореєць Санхьок і взяли 2,28 м. Далі Дорощук з першого разу взяв 2,30 м. Хьо після першої невдалої спроби переніс планку на 2,32 м і підкорив цю висоту. Українцю ж з двох спроб це зробити не вдалося, тож останню він переніс на 2,34 м, проте планка не встояла.

До слова, для Дорощука срібло етапу стало другим на рівні Діамантової ліги після другого місця у фіналі 2024-го. У його доробку також дві бронзи серії в 2024 році: у польській Сілезії та Римі.