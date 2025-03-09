Ярослава Магучіх втретє поспіль виборола золото континетнальної першості

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх у неділю, 9 березня, в нідерландському Апелдорні завоювала золото чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту. Українка з другої спроби подолала висоту 1,99 м, а її конкурентка – сербка Ангеліна Топич – не змогла взяти цю позначку і, як наслідок, стала другою (1,95 м). Бронзу здобула шведка Енгла Нільссон (1,92).

До слова, Магучіх стала єдиною українкою, яка пробилась у фінал – Катерина Табашник та Юлія Чумаченко завершили змагання за підсумками кваліфікації. Для Ярослави ця перемога на чемпіонаті Європи стала третьою поспіль в кар’єрі.

Нагадаємо, напередодні чемпіоном у чоловічих стрибках у висоту став Олег Дорощук. Українець єдиний взяв висоту 2,34 м, що стало його особистим рекордом. Срібло у Яна Штефала з Чехії (2,29 м), а бронзу завоював італієць Маттео Сіолі (2,29 м). Варто зазначити, що Дорощук – перший в історії України чемпіон Європи в приміщенні.