Олександр Лукашенко змінив всіх ключових міністрів в уряді Білорусі

Президент Білорусі звинуватив кабмін у саботажі його указів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в суботу, 18 серпня, змінив керівництво уряду, звинувативши його в намірі провести в країні «шокові реформи». Про це повідомляє Deutsche Welle.

Посаду прем'єр-міністра обійме Сергій Румас, який дотепер очолював Банк розвитку. Він змінить на посаді Андрія Кобякова. Першим заступником прем'єра Білорусі призначено колишнього голову апарату Ради міністрів Олександра Турчина. Заступником прем'єра з питань будівництва, ЖКГ та транспорту стане Володимир Кухарєв. Відповідальним в уряді за охорону здоров'я, освіту, культуру і спорт буде Ігор Петришенко.

Міністерство економіки Білорусі очолить Дмитро Крутой, коментуючи призначення якого Лукашенко висловив сподівання, що мінекономіки країни «отримає нове дихання і буде пристосоване до нових реалій».

Кадрові перестановки в уряді Білорусі, за словами Лукашенка, пов'язані з розбіжностями щодо курсу розвитку країни, а це він вважає неприпустимим. «Не може бути жодних розбіжностей і різночитань у проведенні курсу розвитку нашої країни», - заявив білоруський лідер. Водночас, Лукашенко запевнив, що диктатура в Білорусі - нереальна, але «порядок в країні завжди був, і він буде».