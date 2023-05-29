Олександр Сирський приїхав на Лиманський напрямок і сказав, що скоро буде наступ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч з командувачами частин і підрозділів, які діють на Лиманському напрямку, і обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Сирського в Telegram.

За його словами, українські захисники продовжують утримувати займані рубежі на Лиманському напрямку і не дають росіянам можливості просунутися вперед.

«Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці», − написав він.

Сирський також повідомив, що обговорив з командирами частин поточну ситуацію на фронті.

«Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них», − підсумував Сирський.

Крім цього, Командувач Сухопутних військ ЗСУ нагородив воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр, які відзначилися на передовій.

Нагадаємо, декілька днів тому Офіс президента повідомив про початок українського контрнаступу. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, контрнаступальні дії «відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра».