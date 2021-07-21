Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO з Ентоні Джошуа

Бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем». Про це стало відомо з Instagram Усика.

Стадіон клубу «Тоттенгем» може вмістити 62 тис. глядачів.

На кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Українець є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.

Сам Джошуа вже через кілька годин після офіційного оголошення дати записав відео з даху Tottenham Hotspur Stadium.

«Дата призначена. Я знову поставив усе на карту, і пора захищати свою чемпіонську корону», – написав він.

Слід зазначити, що і Усик, і Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона-2012.

Зазначимо, що Джошуа мав намір провести в цьому році об'єднавчий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, переможець бою отримав би титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. Але втрутився Деонтей Уайлдер, який завоював для себе право на третій бій проти Ф'юрі. Таким чином Джошуа довелося погодитися на бій проти обов'язкового претендента в особі Усика.

Показово, що сторона британця передбачила в контракті пункт, згідно з яким у разі перемоги українця бійці зобов'язані провести матч-реванш.

Олександр Усик може стати чемпіоном світу вже у своєму третьому поєдинку в суперважкій вазі. Нагадаємо, український спортсмен в останньому бою переміг Дерека Чісору за очками, а в дебютному поєдинку в королівській ваговій категорії нокаутом переміг Чазза Візерспуна.