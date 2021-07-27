Офіційні витрати Олександра Шевченка на рекламу у соцмережах становили всього 100 тис. гривень

На Прикарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками подання недостовірних відомостей у фінансових звітах про надходження і використання коштів виборчого фонду на проміжних виборах народних депутатів по 87 округу. Фігурантами провадження є Олександр Шевченко (партія «За майбутнє») та Юрій Голіней (партія «Платформа громад»). Відповідні матеріали до Нацполіції направило Національне агентство з питань запобігання корупції. Про це у вівторок, 27 липня, повідомив громадський рух ЧЕСНО.

Найімовірніше, йдеться про приховані витрати на рекламу у соцмережі Facebook. «Проміжні вибори до парламенту проходили 28 березня, зокрема у 87 окрузі на Івано-Франківщині. Офіційні витрати Олександра Шевченка на рекламу у соцмережах становили всього 100 тис. гривень, тоді як згідно з бібліотекою Facebook-реклами його фактичні витрати під час кампанії перевищують 20 тис. доларів (близько 600 тис. гривень). Йдеться виключно про кошти, отримані Facebook — ця сума не включає видатки на створення контенту, оплату послуг посередників, а також сплату податків. Таким чином, загальна сума витрат повинна бути суттєво вищою», – йдеться у повідомленні ЧЕСНО.

У провадженні фігурує й інший кандидат — Юрій Голіней. За підсумками аналізу фінзвітів кандидатів у народні депутати ЧЕСНО виявив ознаки заниження витрат Голінеєм на зовнішню рекламу та рекламу в інтернеті. Згідно із даними бібліотеки Facebook-реклами, на поширення рекламних дописів зі сторінки Юрія Голінея витратили 1850 доларів, або майже 50 тис. гривень. Втім, офіційно на розміщення реклами в інтернеті кандидат витратив втричі менше — 14 тис. гривень.

Згідно із витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 159-1 ККУ. Стаття передбачає штраф від 1700 до 5100 грн. або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.

Додамо, що 9 червня переможцем виборів по 87 округу ЦВК визнала кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка. Присягу народного депутата України він склав на засіданні парламенту, 15 червня. Переможцем виборів Василь Вірастюк був оголошений після після неодноразового підрахунку голосів.

Довибори у ВР оголосили після того, як народний депутат від округу № 87, (до складу якої входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів) Зіновій Андрійович склав мандат, бо став головою Надвірнянської ОТГ, здобувши перемогу на місцевих виборах.