Василя Вірастюка раніше визнали народним депутатом України, обраним у 87-му виборчому окрузі

Український спортсмен Василь Вірастюк («Слуга народу») склав присягу народного депутата України. На засіданні парламенту у вівторок, 15 червня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про визнання Вірастюка народним депутатом.

Зачитування присяги у залі парламенту супроводжували вигуки «Ганьба» з боку деяких представників опозиційних фракцій і позафракційних депутатів.

Вірастюк звернув на увагу на вигуки, проте не зупинив зачитування присяги.

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Як інформував ZAXID.NET, 9 червня ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом України від партії «Слуга народу», обраним у 87-му виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, що відбулися 28 березня.

Довибори у ВР оголосили після того, як народний депутат від округу № 87, (до складу якої входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, – ред.) Зіновій Андрійович склав мандат, бо став головою Надвірнянської ОТГ, здобувши перемогу на місцевих виборах.

У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк – про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до президента України Володимира Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де переміг Шевченко, суд визнав недійсним.

Далі кілька разів ЦВК намагався оголосити результати виборів:

4 квітня переможцем оголосили Василя Вірастюка;

вже 12 квітня суд визнав протиправним протокол про обрання Вірастюка;

22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка народним депутатом;

2 травня вже Верховний суд скасував протокол ЦВК про перемогу Вірастюка;

19 травня ЦВК заявила, що «остаточно визнала Вірастюка депутатом Верховної Ради»;

24 травня Верховний суд вдруге скасував обрання Вірастюка.

Зрештою, 5 червня Велика палата Верховного суду України задовольнила апеляційні скарги кандидата у народні депутати у 87 виборчому окрузі Василя Вірастюка, Центральної виборчої комісії (ЦВК) і партії «Слуга народу» та скасувала попереднє рішення суду про визнання протиправними дій ЦВК.