Василя Вірастюка зареєстрували народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала висуванця від партії «Слуга Народу» на окрузі №87 Василя Вірастюка народним депутатом. Рішення ухвалили на засіданні 9 червня.

Зробити це дозволило рішення Великої Палати Верховного Суду, яким протокол ЦВК від 19 травня про визнання Вірастюка обраним народним депутатом в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Коли Вірастюк почне виконувати свої обв'язки депутата, наразі не уточняється.

Коротко про епопею з виборами на окрузі №87

Довибори у ВР оголосили після того, як народний депутат від округу № 87, (до складу якої входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, – ред.) Зіновій Андрійович склав мандат, бо став головою Надвірнянської ОТГ, здобувши перемогу на місцевих виборах.

У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк – про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до президента України Володимира Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де переміг Шевченко, суд визнав недійсним.

Далі кілька разів ЦВК намагався оголосити результати виборів:

4 квітня переможцем оголосили Василя Вірастюка;

вже 12 квітня суд визнав протиправним протокол про обрання Вірастюка;

22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка народним депутатом;

2 травня вже Верховний суд скасував протокол ЦВК про перемогу Вірастюка;

19 травня ЦВК заявила, що «остаточно визнала Вірастюка депутатом Верховної Ради»;

24 травня Верховний суд вдруге скасував обрання Вірастюка.

Зрештою, 5 червня Велика палата Верховного суду України задовольнила апеляційні скарги кандидата у народні депутати у 87 виборчому окрузі Василя Вірастюка, Центральної виборчої комісії (ЦВК) і партії «Слуга народу» та скасувала попереднє рішення суду про визнання протиправними дій ЦВК.