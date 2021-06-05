Суд дозволив ЦВК визнати стронгмена і актора Василя Вірастюка народним депутатом

Велика палата Верховного суду України задовольнила апеляційні скарги кандидата у народні депутати у 87 виборчому окрузі Василя Вірастюка, Центральної виборчої комісії (ЦВК) і партії «Слуга народу» та скасувала рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, у якому йшлося про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів на Івано-Франківщині.

«Апеляційні скарги кандидата в народні депутати Василя Вірастюка, ЦВК та партії “Слуга народу” задовольнити. Рішення касаційного адміністративного суду у справі Верховного суду від 23 травня скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову кандидата у народні депутати Олександра Шевченка до ЦВК. Стягнути із Шевченка Олександра до спеціального фонду державного бюджету України судовий збір у розмірі 24 тисячі 970 гривень. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті Великою Палатою Верховного суду від 29 травня. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає», – процитувало рішення суду «Суспільне».

Як зауважила громадянська мережа «Опора», таким чином, протокол ЦВК від 19 травня, яким Василя Вірастюка визнано обраним народним депутатом в окрузі №87 на Івано-Франківщині, є чинним.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК визнала Вірастюка народним депутатом, але 1 травня суд скасував протокол ЦВК про перемогу Вірастюка.

19 травня ЦВК знову визнала перемогу Вірастюка, але 23 травня суд знову цей протокол скасував. У зв’язку з цим, ЦВК подала апеляцію на це рішення, яку виграла 5 червня.

Нагадаємо, довибори у 87 окрузі (Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів Івано-Франківської області) до Верховної Ради відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк – про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до президента України Володимира Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де переміг Шевченко, суд визнав недійсним. За остаточними даними, Вірастюк обійшов Шевченка на 700 голосів. Загалом ЦВК не врахувала близько 3 тис. голосів з шести дільниць.