Руслан Ротань вже найближчим часом офіційно дебютує на посаді наставника «Полісся»

У середу, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Україну у цьому турнірі представлятимуть «Олександрія» та «Полісся». Обидві команди розпочнуть шлях у турнірі з другого кола кваліфікації.

Серед можливих суперників «Олександрії» були:

«Хайдук» (Хорватія)

«Марібор» (Словенія)

АЕК Афіни (Греція)

ДАК 1904 (Словаччина)

Серед можливих суперників Олександрії були:

«Маккабі» Хайфа (Ізраїль)

Переможець пари «Борац» Баня-Лука (Боснія) – «Санта-Колома» (Андорра)

«Арарат-Вірменія» (Вірменія)

«Аустрія» Відень (Австрія)

«Академія Пушкаша» (Угорщина)

Згідно з результатами жеребкування суперником «Полісся» стане переможець пари «Борац» / «Санта-Колома». Опонентом «Олександрії» буде тріумфатор дуелі між АЕК Ларнака (Кіпр) – «Партизан» (Сербія).

Поєдинки цього раунду заплановані на 24 та 31 липня. Переможець цієї стадії продовжить боротьбу у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.