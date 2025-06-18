«Олександрія» та «Полісся» отримали потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій
Ще два українських клуби дізнались, з ким зійдуться у єврокубках
У середу, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Україну у цьому турнірі представлятимуть «Олександрія» та «Полісся». Обидві команди розпочнуть шлях у турнірі з другого кола кваліфікації.
Серед можливих суперників «Олександрії» були:
- «Хайдук» (Хорватія)
- «Марібор» (Словенія)
- АЕК Афіни (Греція)
- ДАК 1904 (Словаччина)
Серед можливих суперників Олександрії були:
- «Маккабі» Хайфа (Ізраїль)
- Переможець пари «Борац» Баня-Лука (Боснія) – «Санта-Колома» (Андорра)
- «Арарат-Вірменія» (Вірменія)
- «Аустрія» Відень (Австрія)
- «Академія Пушкаша» (Угорщина)
Згідно з результатами жеребкування суперником «Полісся» стане переможець пари «Борац» / «Санта-Колома». Опонентом «Олександрії» буде тріумфатор дуелі між АЕК Ларнака (Кіпр) – «Партизан» (Сербія).
Поєдинки цього раунду заплановані на 24 та 31 липня. Переможець цієї стадії продовжить боротьбу у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.