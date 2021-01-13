Олексія Навальний планує вперше відвідати Росію після отруєння речовиною «Новичок»

Опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що планує повернутися із Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння речовиною «Новичок», до Росії. Про це він розповів у відео, опублікованому в Instagram в середу, 13 січня.

«Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити. Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай: фабрикують нові кримінальні справи проти мене», – повідомив він.

Зі слів політика, він планує прилетіти назад до Росії 17 січня. Зазначимо, що проти Олексія Навального наприкінці грудня 2020 грудня порушили в РФ кримінальне провадження у справі про шахрайства, а ще раніше пригрозили тюремним ув’язненням.

Що сталося з Олексієм Навальним

Вранці 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано в салоні літака. Борт екстрено приземлився в Омську і політика госпіталізували, російські медики заперечували, що це отруєння.

Невдовзі Навальний впав у кому, в якій перебував близько двох тижнів. Його перевезли до німецької клініки Charite, де лікарі діагностували в нього отруєння невідомими хімікатами.

Пізніше Організація із заборони хімічної зброї виявила в організмі політика речовину, яка структурно схожа на «Новічок». Це та сама речовина, котру виявили у 2018 році після отруєння родини Скрипалів і по суті є хімічною зброєю, використання якою є під забороною у світі.

Сам Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто Путін, аргументуючи це тим, що використання такої речовини як «Новічок» може контролюватися лише очільником РФ. Своєю чергою, російська влада це заперечує.