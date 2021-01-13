Олексій Навальний заявив про повернення до Росії
Наприкінці грудня проти політика в РФ відкрили кримінальне провадження
Опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що планує повернутися із Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння речовиною «Новичок», до Росії. Про це він розповів у відео, опублікованому в Instagram в середу, 13 січня.
«Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити. Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай: фабрикують нові кримінальні справи проти мене», – повідомив він.
Зі слів політика, він планує прилетіти назад до Росії 17 січня. Зазначимо, що проти Олексія Навального наприкінці грудня 2020 грудня порушили в РФ кримінальне провадження у справі про шахрайства, а ще раніше пригрозили тюремним ув’язненням.
Що сталося з Олексієм Навальним
Вранці 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано в салоні літака. Борт екстрено приземлився в Омську і політика госпіталізували, російські медики заперечували, що це отруєння.
Невдовзі Навальний впав у кому, в якій перебував близько двох тижнів. Його перевезли до німецької клініки Charite, де лікарі діагностували в нього отруєння невідомими хімікатами.
Пізніше Організація із заборони хімічної зброї виявила в організмі політика речовину, яка структурно схожа на «Новічок». Це та сама речовина, котру виявили у 2018 році після отруєння родини Скрипалів і по суті є хімічною зброєю, використання якою є під забороною у світі.
Сам Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто Путін, аргументуючи це тим, що використання такої речовини як «Новічок» може контролюватися лише очільником РФ. Своєю чергою, російська влада це заперечує.