Олексій Резніков коротко підсумував, про що домовилися на десятому «Рамштайні»

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання у форматі «Рамштайн» вселяють у нього оптимізм.

Про це міністр написав у Twitter ввечері в середу, 15 березня.

«"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування "броньованого кулака"», – йдеться в його дописі.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за визначне лідерство, а також висловив подяку «друзям з антикремлівської коаліції» за їхню готовність «стояти з Україною до нашої перемоги».

#Ramstein 10 inspires optimism:

strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.

Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Зазначимо, що десяте засідання групи з питань оборони України відбулося 15 березня та, на відміну від попередніх, проходило онлайн. Перед його початком міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що кількість країн, які зобов’язалися передати Україні німецькі танки Leopard 2, зросла до дев’яти, хоча ще 14 березня він казав про вісім країн. Загалом, за словами Остіна, Україна має отримати 150 цих танків.