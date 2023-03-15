Олексій Резніков підбив підсумки десятого «Рамштайну»
Міністр оборони заявив, що засідання контактної групи з оборони України «вселяє оптимізм»
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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання у форматі «Рамштайн» вселяють у нього оптимізм.
Про це міністр написав у Twitter ввечері в середу, 15 березня.
«"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування "броньованого кулака"», – йдеться в його дописі.
Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за визначне лідерство, а також висловив подяку «друзям з антикремлівської коаліції» за їхню готовність «стояти з Україною до нашої перемоги».
Зазначимо, що десяте засідання групи з питань оборони України відбулося 15 березня та, на відміну від попередніх, проходило онлайн. Перед його початком міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що кількість країн, які зобов’язалися передати Україні німецькі танки Leopard 2, зросла до дев’яти, хоча ще 14 березня він казав про вісім країн. Загалом, за словами Остіна, Україна має отримати 150 цих танків.