Одна така ракета здатна уразити ціль на дистанції 200-300 км і нести 225-кілограмову бойову частину

Україна отримує пускові установки наземного базування та протикорабельні ракети Harpoon для оборони від російського агресора у Чорному морі. Це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков, інформує прес-служба Міноборони України у Facebook.

«Деякі повідомлення у пресі вже були, я просто підтверджу, що моє спілкування з колегами – міністрами оборони деяких дружніх країн, в тому числі Данії. Можу сказати, що ми отримаємо «Гарпуни» – це такі спеціальні засоби ураження, які запускаються з облаштованих на кораблях пускових установок», – повідомив міністр.

відео Міноборони України

Новітню зброю надають Данія, Велика Британія, Нідерланди, до цього процесу долучаться й інші держави.

«І ці «пасочки» будуть якраз налаштовані до ураження морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, щоб ми врешті встановили міжнародно визнаними законами свободу судноплавства. Чекаємо і за крейсером «Москва» на дно Чорного моря підуть іще додаткові кораблики», – зазначив Олексій Резніков.

Ракети Harpoon виробляються компаніями Boeing Defense, Space&Security. Ракету можна запускати з літаків, кораблів, підводних човнів або ракетного комплексу берегової оборони.

Основні характеристики Harpoon:

дальність стрільби — від 200 до 300 км;

вартість однієї одиниці — 350-750 тисяч доларів;

довжина ракети — 4,57 або 5,23 метри;

маса бойової частини — 225 кг.

До кожного типу запуску існує своя модифікація. Наприклад, для запуску з корабля існує версія RGM-84. Від базової версії вона відрізняється твердопаливним ракетним прискорювачем, який відчеплюється, щоб дозволити основному турбореактивному двигуну ракети підтримувати політ.