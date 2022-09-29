Цитата дня

«Якось я спілкувався з Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якщо б цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все одно треба було списувати та утилізувати. Ми його весь віддали до Росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії? Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там»

Олексій Резніков, 29 вересня 2022 року