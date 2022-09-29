Олексій Резніков про ймовірність ядерного удару РФ. Цитата дня
Суспільство — ZAXID.NET, 0 0
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Цитата дня
«Якось я спілкувався з Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якщо б цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все одно треба було списувати та утилізувати. Ми його весь віддали до Росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії? Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там»
Олексій Резніков, 29 вересня 2022 року
Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що ядерне озброєння росіян перебуває у незадовільному стані. У такий спосіб Олексій Резніков вперше відреагував на погрози Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю, озвучені під час оголошення часткової мобілізації.
джерело «Інтерфакс-Україна»
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