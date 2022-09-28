Літак розвідки RC-135 Rivet Joint ВПС США

Розвідувальні служби США та їхніх союзників посилили спостереження та активізують зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій, які можуть вказувати на підготовку можливого ядерного удару по території України. Про це пише американське видання Politico.

Як повідомляється, спецслужби західних держав посилили моніторинг ситуації в повітрі, космосі та в кіберпросторі. У процесі також задіяні комерційні супутники, які аналізують дії російських підрозділів, що можуть отримати наказ про використання ядерної зброї в Україні.

На думку співрозмовників видання, ознаки того, що російський президент та воєнний злочинець Владімір Путін зважився на ядерний удар, можуть з’явитися надто пізно, адже більшість російських літаків можуть доставляти тактичну ядерну зброю меншого розміру разом зі звичайними ракетами та ракетними установками.

Минулого тижня розвідувальні літаки США неодноразово бачили над Калінінградською областю, де розташовані російські системи озброєння подвійного призначення та гіперзвукові ракети.

«За останній тиждень сайти радарів стеження за польотами показали кілька літаків електронної розвідки RC-135 Rivet Joint ВПС США, які кружляли над містом, нібито збираючи дані», – зазначає видання.

Нагадаємо, що після російського вторгнення в Україну офіційний Кремль та його пропагандистські ЗМІ неодноразово натякали, що держава-терорист Росія може застосувати ядерну зброю.

21 вересня під час оголошення так званої «часткової» мобілізації у РФ російський воєнний злочинець у завуальованій формі натякнув, що Росія може завдати можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території, зокрема території Херсонської та Запорізької областей, де окупанти проводили псевдореферендуми «за приєднання до Росії».

Також повідомлялося, що США протягом кількох місяців відправляли до Москви приватні повідомлення з попередженням керівництва Росії про серйозні наслідки, які матиме застосування ядерної зброї.