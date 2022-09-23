США протягом кількох місяців відправляли до Москви приватні повідомлення з попередженням керівництва Росії про серйозні наслідки, які матиме застосування ядерної зброї. Про це пише The Washington Post.

За даними видання, адміністрація Байдена в цілому вирішила «навмисно розпливчасто» попереджати про наслідки ядерного удару, тому Кремль переймається тим, як може відреагувати Вашингтон.

До приватного листування з Москвою було залучено Державний департамент США, але офіційні особи не сказали, хто доставив повідомлення чи їхній зміст.

Невідомо, чи Сполучені Штати відправляли якісь нові особисті повідомлення через кілька годин після того, як президент Росії виступив 21 вересня зі своєю останньою завуальованою ядерною загрозою, оголошуючи часткову мобілізацію.

Протягом багатьох років американські експерти-ядерники турбувалися про те, що Росія може використовувати тактичну ядерну зброю меншого розміру, яка іноді називається «ядерною зброєю поля бою», щоб закінчити війну з на своїх умовах.

Офіційні особи США активізували зусилля на Генеральній Асамблеї ООН на цьому тижні, щоб утримати Росію від застосування ядерної зброї.