Олігарх Сергій Тарута підтримуватиме на президентських виборах Юлію Тимошенко

При цьому сам Тарута, який також є кандидатом у президенти, з виборів не зніматиметься

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:2914226

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Олігарх Сергій Тарута підтримуватиме на президентських виборах Юлію Тимошенко
фото УНІАН
Команда Тарути працюватиме на перемогу Юлії Тимошенко

Кандидат у президенти, позафракційний депутат Верховної Ради і лідер партії «Основа» Сергій Тарута підтримав кандидата в президенти, лідера Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко на президентських виборах.

«Ми зараз об’єднуємо наші команди у виборчому процесі... І наша команда працюватиме на те, щоб підтримати Юлію Володимирівну і щоб захистити цей вибір», – сказав Тарута на спільній з Тимошенко прес-конференції в суботу, 16 березня, в Києві, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За словами Тарути, його прізвище залишиться в бюлетені, але його команда працюватиме на перемогу Тимошенко.

«Ми будемо робити все, щоб Юлія Володимирівна перемогла», – сказав він.

Такі домовленості між кандидатами ініціював Тарута, вони закріплені в меморандумі про співпрацю.

За словами Юлії Тимошенко, їхні політсили також об’єднують свої програми. Однак, щодо подальшого об’єднання для участі в парламентських виборах, то кандидати зазначили, що відповідні рішення обговорюватимуть після президентських виборів.

«Я думаю, що ми будемо про всі дії, перші кроки і кадрові призначення говорити тільки після перемоги», – сказала Тимошенко, відповідаючи на запитання про підтримку кандидатури Тарути на посаду прем’єр-міністра у разі її перемоги на виборах президента.

Як відомо, свою кандидатуру на виборах можна зняти не пізніше, ніж за 23 дні до дня голосування, звернувшись до ЦВК. Тобто на нинішніх президентських виборах це треба було зробити до 7 березня 2019 року включно. Раніше свої кандидатури зняли Андрій Садовий, Дмитро Гнап та Дмитро Добродомов на користь Анатолія Гриценка, а також Євген Мураєв – на користь Олександра Вілкула. Таким чином, в бюлетені будуть прізвища 39 кандидатів.

Сергій Тарута – український підприємець, очолював Донецьку обласну державну адміністрацію з 2 березня по 10 жовтня 2014 року, народний депутат Верховної Ради VIII скликання.

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