Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 6 серпня українці змагатимуться у веслувальному спринті та спортивному скелелазінні, а також легкій атлетиці та бротьбі.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 6 серпня:

10:30 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, кваліфікація, чоловіки; Олег Кухарук, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін)

11:00 – спортивне скелелазіння (боулдерінг, півфінал, чоловіки; Євгенія Казбекова)

12:00 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, кваліфікація, жінки; Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)

12:30 – веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, кваліфікація, чоловіки; Олег Кухарук, Ігор Трунов)

12:30 – боротьба (вільна, жінки до 50 кг, 1/8 фіналу; Оксана Лівач)

13:50 – боротьба (вільна, жінки до 50 кг, 1/4 фіналу; потенційно Оксана Лівач)

14:00 – спортивне скелелазіння (швидкість, кваліфікація з посівом, чоловіки; Ярослав Ткач)

19:55 – боротьба (вільна, жінки до 50 кг, півфінал; потенційно Оксана Лівач)

21:07 – легка атлетика (біг на 400 м з бар’єрами, жінки, півфінал; Анна Рижикова)

21:50 – боротьба (вільна, 68 кг, жінки, за бронзу; потенційно Тетяна Сова)

22:15 – боротьба (вільна, 68 кг, жінки, за золото; потенційно Тетяна Сова)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).