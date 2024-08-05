Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2024: повний розклад на 6 серпня
Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 6 серпня українці змагатимуться у веслувальному спринті та спортивному скелелазінні, а також легкій атлетиці та бротьбі.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 6 серпня:
- 10:30 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, кваліфікація, чоловіки; Олег Кухарук, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін)
- 11:00 – спортивне скелелазіння (боулдерінг, півфінал, чоловіки; Євгенія Казбекова)
- 12:00 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, кваліфікація, жінки; Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)
- 12:30 – веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, кваліфікація, чоловіки; Олег Кухарук, Ігор Трунов)
- 12:30 – боротьба (вільна, жінки до 50 кг, 1/8 фіналу; Оксана Лівач)
- 13:50 – боротьба (вільна, жінки до 50 кг, 1/4 фіналу; потенційно Оксана Лівач)
- 14:00 – спортивне скелелазіння (швидкість, кваліфікація з посівом, чоловіки; Ярослав Ткач)
- 19:55 – боротьба (вільна, жінки до 50 кг, півфінал; потенційно Оксана Лівач)
- 21:07 – легка атлетика (біг на 400 м з бар’єрами, жінки, півфінал; Анна Рижикова)
- 21:50 – боротьба (вільна, 68 кг, жінки, за бронзу; потенційно Тетяна Сова)
- 22:15 – боротьба (вільна, 68 кг, жінки, за золото; потенційно Тетяна Сова)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.