У неділю, 11 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у баскетболі, боротьбі, важкій атлетиці, велоперегонах, водному поло, волейболі, гандболі, легкій атлетиці та сучасному п’ятиборстві.

Детальний розклад медальних змагань на 11 серпня – читайте на ZAXID.NET.

Розклад змагань на 11 серпня, фінали:

09:00 – легка атлетика (марафон, жінки)

10:00 – гандбол (чоловіки, за бронзу)

11:35 – водне поло (чоловіки, за бронзу)

12:00 – боротьба (вільна, 65 кг, чоловіки, за бронзу)

12:00 – боротьба (вільна, 97 кг, чоловіки, за бронзу)

12:00 – боротьба (вільна, 76 кг, жінки, за бронзу)

12:20 – боротьба (вільна, 65 кг, чоловіки, за золото)

12:20 – боротьба (вільна, 97 кг, чоловіки, за золото)

12:20 – боротьба (вільна, 76 кг, жінки, за золото)

12:30 – баскетбол (жінки, за бронзу)

12:30 – важка атлетика (понад 81 кг, жінки)

13:40 – сучасне п’ятиборство (особистий залік, лазер-ран, жінки)

14:00 – волейбол (жінки, за золото)

13:45 – велоперегони (трекові, спринт, жінки)

14:30 – гандбол (чоловіки, за золото)

14:32 – велоперегони (трекові, кейрін, чоловіки)

14:56 – велоперегони (трекові, омніум, за очками (4 з 4), жінки)

15:00 – водне поло (чоловіки, за золото)

16:30 – баскетбол (жінки, за золото)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).