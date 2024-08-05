Розклад Олімпіади-2024 у Парижі: які медалі будуть розігрувати 6 серпня
У вівторок, 6 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у боротьбі, боксі, легкій атлетиці, вітрильному та кінному спорті, велоперегонах та скейтбордингу.
Детальний розклад медальних змагань на 6 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 6 серпня, фінали:
- 11:00 – кінний спорт (особистий конкур)
- 15:43 – вітрильний спорт (швертбот, жінки)
- 16:00 – стрибки в воду (вишка 10 м, жінки)
- 16:43 – вітрильний спорт (швертбот, чоловіки)
- 18:30 – скейтбординг (парк, жінки)
- 20:30 – боротьба (греко-римська, 60 кг, чоловіки, за бронзу)
- 20:55 – боротьба (греко-римська, 60 кг, чоловіки, за золото)
- 20:55 – велоперегони (трекові, командний спринт, жінки)
- 20:57 – легка атлетика (метання молота, жінки)
- 21:05 – боротьба (греко-римська, 130 кг, чоловіки, за бронзу)
- 21:15 – легка атлетика (стрибки в довжину, чоловіки)
- 21:30 – боротьба (греко-римська, 130 кг, чоловіки, за золото)
- 21:50 – боротьба (вільна, 68 кг, жінки, за бронзу; потенційно Тетяна Сова)
- 21:50 – легка атлетика (1500 м, чоловіки)
- 22:14 – легка атлетика (3000 з перешкодами, жінки)
- 22:15 – боротьба (вільна, 68 кг, жінки, за золото; потенційно Тетяна Сова)
- 22:30 – бокс (півфінали, до 71 кг, чоловіки)
- 22:40 – легка атлетика, жінки)
- 23:02 – бокс (півфінали, до 50 кг, жінки)
- 23:34 – бокс (півфінали, до 66 кг, жінки)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).