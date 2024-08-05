У вівторок, 6 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у боротьбі, боксі, легкій атлетиці, вітрильному та кінному спорті, велоперегонах та скейтбордингу.

Детальний розклад медальних змагань на 6 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 6 серпня, фінали:

11:00 – кінний спорт (особистий конкур)

15:43 – вітрильний спорт (швертбот, жінки)

16:00 – стрибки в воду (вишка 10 м, жінки)

16:43 – вітрильний спорт (швертбот, чоловіки)

18:30 – скейтбординг (парк, жінки)

20:30 – боротьба (греко-римська, 60 кг, чоловіки, за бронзу)

20:55 – боротьба (греко-римська, 60 кг, чоловіки, за золото)

20:55 – велоперегони (трекові, командний спринт, жінки)

20:57 – легка атлетика (метання молота, жінки)

21:05 – боротьба (греко-римська, 130 кг, чоловіки, за бронзу)

21:15 – легка атлетика (стрибки в довжину, чоловіки)

21:30 – боротьба (греко-римська, 130 кг, чоловіки, за золото)

21:50 – боротьба (вільна, 68 кг, жінки, за бронзу; потенційно Тетяна Сова)

21:50 – легка атлетика (1500 м, чоловіки)

22:14 – легка атлетика (3000 з перешкодами, жінки)

22:15 – боротьба (вільна, 68 кг, жінки, за золото; потенційно Тетяна Сова)

22:30 – бокс (півфінали, до 71 кг, чоловіки)

22:40 – легка атлетика, жінки)

23:02 – бокс (півфінали, до 50 кг, жінки)

23:34 – бокс (півфінали, до 66 кг, жінки)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).