Україна пробилась у чвертьфінал шорт-треку: медальний залік Олімпіади станом на 16 лютого
Катерина Коцар у бігейрі фінішувала у топ-10
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився десятий змагальний день, в якому медалі було розіграло у гірськолижному та санному спорті, фристайлі та шорт-треку. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 16 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
У фристайлі серед жінок у дисципліні бігейр олімпійською чемпіонкою стала канадійка Меган Олдем. Срібло виграла дворазова чемпіонка Пекіна-2022, та срібна призерка цьогорічних Ігор у слоупстайпі, китаянка Ейлін Гу. Бронза у представниці Італії Флори Табанеллі. Україну в фіналі представляла Катерина Коцар, яка посіла 10 місце. До слова, Катерина стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у бігейрі.
Останній комплект нагород було розіграно у чоловічих гірських лижах – у слаломі. Золото завоював чинний чемпіон світу в цій дисципліні, швейцарець Лоїк Мейяр. Для нього це третя медаль на поточній Олімпіаді – раніше він взяв срібло в командній комбінації та бронзу в гіганті. Другим став австрієць Фабіо Гштрайн, а бронзу оформив норвежець Хенрік Крістофферсен. Україну у цій дисципліні представляв Дмитро Шеп'юк, який у підсумку посів 32 місце.
У фіналі жіночого шорт-треку на дистанції 1000 м золото завоювала нідерландка Ксандра Велзебур. Для неї ця медаль найвищого ґатунку стала вже другою на Іграх-2026 (раніше вона тріумфувала на дистанції 500 м). Срібною призеркою стала представниця Канади Кортні Саро, а трійку замкнула Кім Гіль-лі з Південної Кореї.
Український шорт-трекіст Олег Гандей драматично пробився у чвертьфінал змагань. На останньому колі перед киянином зіткнулися представники США й Узбекистану і українець опинився у завалі, але фінішував третім з результатом 49,02 секунди. Угорський рефері Балаж Кьовер після перегляду відеоповтору дискваліфікував американця Кіма Брендона і українець піднявся на друге місце.
За регламентом до чвертьфіналу проходять по два кращих спортсмени і четверо найшвидших, що посіли треті місця у своїх заїздах. Таким чином, вже у середу, 18 лютого, Гандей боротиметься за медалі Олімпіади 2026 у шорт-треку на дистанції 500 метрів.
Завершила свої виступи на Олімпіаді збірна України зі стрибків на лижах з трампліна. Євген Марусяк та Віталій Калініченко посіли 14 місце в парному командному турнірі і припинили боротьбу за підсумками 1-ї спроби (до 2-го раунду відбираються 12 кращих команд, до третього – 8). Золото ж завоював австрійський дует Ян Хьорль/Штефан Ембахер, срібло у доробку поляків Павела Вонсека/Кацпера Томасяка, а бронзу взяли норвежці Йоханн Андре Форфанг/Крістоффер Еріксен Сундал.
У санному спорті найкращий час у монобобі продемонструвала представниця США Елана Меєрс. Другою стала німкеня Лаурі Нольте, а замкнула топ-3 ще одна американка Кейлі Гамфріс (у Пекіні-2022 вона стала першою олімпійською чемпіонкою у даній дисципліні).
Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. Італійці йдуть другими, американці треті.
Медальний залік Олімпіади станом на 16 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|12
|6
|10
|28
|2
|Італія
|8
|4
|11
|23
|3
|США
|6
|8
|5
|19
|4
|Нідерланди
|6
|5
|1
|12
|5
|Австрія
|5
|7
|3
|15
|6
|Швеція
|5
|5
|1
|11
|7
|Швейцарія
|5
|2
|3
|10
|8
|Німеччина
|4
|7
|6
|17
|9
|Франція
|4
|7
|4
|15
|10
|Японія
|4
|5
|9
|18
|11
|Австралія
|3
|1
|1
|5
|12
|Великобританія
|3
|0
|0
|3
|13
|Канада
|2
|4
|5
|11
|14
|Чехія
|2
|2
|0
|4
|15
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|16
|Південна Корея
|1
|2
|3
|6
|17
|Бразилія
|1
|0
|0
|1
|17
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|19
|Китай
|0
|3
|2
|5
|20
|Польща
|0
|3
|1
|4
|21
|Латвія
|0
|1
|1
|2
|21
|Нова Зеландія
|0
|1
|1
|2
|23
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|24
|Фінляндія
|0
|0
|3
|3
|25
|Болгарія
|0
|0
|2
|2
|26
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
