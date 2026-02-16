Олег Гандей боротиметься за вихід у півфінал шорт-треку

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився десятий змагальний день, в якому медалі було розіграло у гірськолижному та санному спорті, фристайлі та шорт-треку. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 16 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У фристайлі серед жінок у дисципліні бігейр олімпійською чемпіонкою стала канадійка Меган Олдем. Срібло виграла дворазова чемпіонка Пекіна-2022, та срібна призерка цьогорічних Ігор у слоупстайпі, китаянка Ейлін Гу. Бронза у представниці Італії Флори Табанеллі. Україну в фіналі представляла Катерина Коцар, яка посіла 10 місце. До слова, Катерина стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у бігейрі.

Останній комплект нагород було розіграно у чоловічих гірських лижах – у слаломі. Золото завоював чинний чемпіон світу в цій дисципліні, швейцарець Лоїк Мейяр. Для нього це третя медаль на поточній Олімпіаді – раніше він взяв срібло в командній комбінації та бронзу в гіганті. Другим став австрієць Фабіо Гштрайн, а бронзу оформив норвежець Хенрік Крістофферсен. Україну у цій дисципліні представляв Дмитро Шеп'юк, який у підсумку посів 32 місце.

У фіналі жіночого шорт-треку на дистанції 1000 м золото завоювала нідерландка Ксандра Велзебур. Для неї ця медаль найвищого ґатунку стала вже другою на Іграх-2026 (раніше вона тріумфувала на дистанції 500 м). Срібною призеркою стала представниця Канади Кортні Саро, а трійку замкнула Кім Гіль-лі з Південної Кореї.

Український шорт-трекіст Олег Гандей драматично пробився у чвертьфінал змагань. На останньому колі перед киянином зіткнулися представники США й Узбекистану і українець опинився у завалі, але фінішував третім з результатом 49,02 секунди. Угорський рефері Балаж Кьовер після перегляду відеоповтору дискваліфікував американця Кіма Брендона і українець піднявся на друге місце.

За регламентом до чвертьфіналу проходять по два кращих спортсмени і четверо найшвидших, що посіли треті місця у своїх заїздах. Таким чином, вже у середу, 18 лютого, Гандей боротиметься за медалі Олімпіади 2026 у шорт-треку на дистанції 500 метрів.

Завершила свої виступи на Олімпіаді збірна України зі стрибків на лижах з трампліна. Євген Марусяк та Віталій Калініченко посіли 14 місце в парному командному турнірі і припинили боротьбу за підсумками 1-ї спроби (до 2-го раунду відбираються 12 кращих команд, до третього – 8). Золото ж завоював австрійський дует Ян Хьорль/Штефан Ембахер, срібло у доробку поляків Павела Вонсека/Кацпера Томасяка, а бронзу взяли норвежці Йоханн Андре Форфанг/Крістоффер Еріксен Сундал.

У санному спорті найкращий час у монобобі продемонструвала представниця США Елана Меєрс. Другою стала німкеня Лаурі Нольте, а замкнула топ-3 ще одна американка Кейлі Гамфріс (у Пекіні-2022 вона стала першою олімпійською чемпіонкою у даній дисципліні).

Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. Італійці йдуть другими, американці треті.

Медальний залік Олімпіади станом на 16 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 12 6 10 28 2 Італія 8 4 11 23 3 США 6 8 5 19 4 Нідерланди 6 5 1 12 5 Австрія 5 7 3 15 6 Швеція 5 5 1 11 7 Швейцарія 5 2 3 10 8 Німеччина 4 7 6 17 9 Франція 4 7 4 15 10 Японія 4 5 9 18 11 Австралія 3 1 1 5 12 Великобританія 3 0 0 3 13 Канада 2 4 5 11 14 Чехія 2 2 0 4 15 Словенія 2 1 1 4 16 Південна Корея 1 2 3 6 17 Бразилія 1 0 0 1 17 Казахстан 1 0 0 1 19 Китай 0 3 2 5 20 Польща 0 3 1 4 21 Латвія 0 1 1 2 21 Нова Зеландія 0 1 1 2 23 Грузія 0 1 0 1 24 Фінляндія 0 0 3 3 25 Болгарія 0 0 2 2 26 Бельгія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).