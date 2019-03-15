Олімпійська чемпіонка долучилась до відкриття СТРЦ Spartak

У п’ятницю 15 березня у Шевченківському районі відбулося відкриття першого у Львові Спортивно-торгово-розважального центру Spartak. Комплекс площею 55 тисяч квадратних метрів встигли побудувати за 2,5 роки і вже на час відкриття СТРЦ заповнений орендарями на 91%. Тепер жителі Шевченківського району та Львова зможуть відвідувати найбільший у Західній Україні фітнес-клуб SportLife з басейном площею 50 на 25 метрів, сучасний супермаркет «Сільпо», магазини техніки Comfy, новітній кінотеатр Multiplex з 7 великими залами, концептуальні ресторани та безліч інших магазинів.

Святкування відкриття проходитиме впродовж 3 днів з 15 по 17 березня і в цей час орендарі, що відкрилися, розігруватимуть подарунки та проводитимуть різноманітні акції. Зокрема, кінотеатр «Мультиплекс» запрошує усіх жителів міста сьогодні 15 березня на безкоштовний сеанс для ознайомлення з новітньою технологією кінопоказів.

Головною зіркою офіційного відкриття стала олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шемякіна. Вона розпочала церемонію та поділилася з присутніми своїми враженнями про СТРЦ Spartak:

«Для мене спорт це одна з найважливіших речей у житті. Я вважаю, що відкриття спортивного торгово-розважального центру це дуже круто, тому що львів’яни, що проживають у цьому районі зможуть займатися спортом, розвиватися та отримувати правильні цінності. Люди будуть приходити сюди та самовдосконалюватися».

СТРЦ Spartak це лише перша черга масштабного комплексу Spartak City. У другу чергу входить будівництво першої у Західній Україні багатофункціональної льодової арени та великого бізнес-центру.

«Наш найголовніший план на майбутнє – це відкриття мультифункціональної льодової арени. Вона буде знаходитися поряд з СТРЦ та доповнювати концепцію Spartak City. Оскільки перша черга будівництва була відкрита в зазначений час, ми можемо гарантувати закінчення другої черги у обіцяні терміни, а саме – у 2022 році. Наразі проект арени знаходиться на етапі правок, в якому ми враховуємо усі побажання громадськості. Поверховість бізнес-центру над ареною буде зменшено, зараз змінений проект вже знаходиться на перевірці по інсоляції. Якщо хоч одна квартира наших сусідів буде затінена ми знову корегуватимемо проект. Ми працюємо та продовжимо працювати над тим, щоб наш комплекс викликав у всіх виключно позитивні емоції», – розповіла керівник відділу маркетингу Тетяна Альховська.

Вже через декілька років у Шевченківському районі Львова буде побудований масштабний повноцінний комплекс, який стане поштовхом для покращення та розвитку усієї інфраструктури міста. А вже з 15 березня львів’яни можуть проводити свій час активно та здорово у Спортивному торгово-розважальному комплексі Spartak.