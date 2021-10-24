Водій Opel Astra в'їхав у бетонний паркан

У неділю, 24 жовтня, у селі Руденко поблизу Радехова на Львівщині 34-річний водій Opel Astra на швидкості не впорався з керуванням та врізався в бетонну огорожу. У результаті постраждав водій та його 37-річна пасажирка.

У ДСНС Львівщини розповіли ZAXID.NET, що аварія сталася близько 13:00 у неділю. У селі Руденко, що за 15 км від міста Радехів, 34-річний водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною огорожею. Водія з деформованої автівки вивільняли рятувальники. До його порятунку залучали 12 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

В аварії постраждав 34-річний водій та його 37-річна пасажирка

Травмованих водія та його 37-річну пасажирку передали медикам. Обох постраждалих в аварії доправляли до львівської лікарні гелікоптером санавіації.

Попередньо відомо, що у водія діагностували важку травму голови та масивну кровотечу. Жінку госпіталізували з підозрою на травму хребта та внутрішню кровотечу. Обох постраждалих доправили у міську лікарню швидкої допомоги Львова.