Opel Astra на швидкості врізався в бетонний паркан біля Радехова
Постраждалих водія та пасажирку евакуйовували гелікоптером
У неділю, 24 жовтня, у селі Руденко поблизу Радехова на Львівщині 34-річний водій Opel Astra на швидкості не впорався з керуванням та врізався в бетонну огорожу. У результаті постраждав водій та його 37-річна пасажирка.
У ДСНС Львівщини розповіли ZAXID.NET, що аварія сталася близько 13:00 у неділю. У селі Руденко, що за 15 км від міста Радехів, 34-річний водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною огорожею. Водія з деформованої автівки вивільняли рятувальники. До його порятунку залучали 12 рятувальників та три одиниці спецтехніки.
В аварії постраждав 34-річний водій та його 37-річна пасажирка
Травмованих водія та його 37-річну пасажирку передали медикам. Обох постраждалих в аварії доправляли до львівської лікарні гелікоптером санавіації.
Попередньо відомо, що у водія діагностували важку травму голови та масивну кровотечу. Жінку госпіталізували з підозрою на травму хребта та внутрішню кровотечу. Обох постраждалих доправили у міську лікарню швидкої допомоги Львова.
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