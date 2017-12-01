Opera вбудувала в браузер захист від прихованого майнінгу криптовалют

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:462110

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Компанія Opera представила бета-версію браузера Opera 50 для комп’ютерів, в якій з'явився вбудований захист від майнерів, тобто від скриптів, які займаються прихованим видобутком (майнінгом) криптовалют.

Як повідомляється в блозі розробників Opera, нова функція пропонує захист від програм, які використовують процесор користувача сайту, не отримавши згоди власника.

Функція під назвою NoCoin захищає користувача від вбудованих в деякі сайти майнерів криптовалют, які таємно використовують ресурс комп'ютера. Як зазначили розробники, іноді майнінг може тривати і після того, як візит на сайт завершено.

«З увімкненням NoCoin сторінки, в які вбудовані скрипти майнера, будуть заблоковані таким же чином, як блокується реклама», – пояснили в компанії.

Для увімкнення NoCoin користувачам необхідно перейти до налаштувань браузера. Його параметри знаходяться серед опцій блокувальника реклами.

Зазначимо, в Україні цьогоріч хакери використали кілька сайтів для прихованого видобутку криптовалют. Зокрема, постраждали сайти «Львівводоканалу», сайти проектів медіахолдингу «1+1 медіа» та «Українського медіа холдингу».

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