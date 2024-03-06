Дозвіл на використання нового коду регулятор надав строком на п’ять років

Оператор мобільного зв’язку Vodafone Ukraine (компанія «ВФ Україна«) отримав п’ятий код для позначення своїх номерів. Йдеться про код «75», який компанія зможе використати у 10 млн номерах абонентів. Відповідний дозвіл мобільному оператору надала Національна комісія з держрегулювання електронних комунікацій у середу, 6 березня.

Наразі Vodafone Ukraine використовує чотири коди для позначення власних номерів: «50», «66», «95» та «99». Кожен з цих кодів має місткість у 10 млн номерів.

Для додаткового ресурсу нумерації оператор здійснив запит на отримання ще одного коду «75» (+380 075). Таке рішення пов’язано і тим, що для трьох кодів («50», «66», «95») уже використано понад 80% номерного ресурсу, а для коду 99 – понад 77%. Дозвіл на використання нового коду регулятор надав строком на п’ять років.

Коли саме розпочнеться продаж номерів Vodafone Ukraine з новою кодифікацією, наразі невідомо. Зазначимо, що послугами оператора мобільного зв’язку користуються 19,8 млн абонентів.

Нагадаємо, 28 лютого 2024 року Національна комісія з держрегулювання електронних комунікацій надала дозвіл оператору «Київстар» на використання шостого коду для позначення своїх номерів – 77.