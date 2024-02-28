Компанія отримала дозвіл використовувати місткість коду протягом п'яти років

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» отримав дозвіл на використання шостого коду для позначення своїх номерів. Йдеться про код «77», який компанія зможе використати у 10 млн номерах абонентів, повідомили у середу, 28 лютого, у прес-службі Національної комісії з держрегулювання електронних комунікацій.

Наразі компанія «Київстар» використовує п’ять кодів на позначення власних номерів – «67»,«68»,«96»,«97» та «98». Для розширення мережі оператор здійснив запит на отримання ще одного коду «77» (+380 77).

Таке рішення зумовлене заповненням більшості лімітів на кодах у номерах компанії. Так, попередні коди «Київстар» використав на 79%. Кожен код має місткість на 10 млн номерів, а станом на лютий 2024 року зареєстровані:

8,32 млн номерів за кодом «96»;

8,51 млн номерів за кодом «97»;

8,04 млн номерів за кодом «98»;

6,9 млн номерів за кодом «67»;

7,7 млн номерів за кодом «68».

«Вільного номерного ресурсу, що залишився, недостатньо для задоволення потреб абонентів "Київстар" у перспективі найближчих двох років. Видати приватному акціонерному товариству “Київстар” дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 для мережі мобільного зв’язку з абонентською місткістю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України строком на п’ять років», – повідомили у прес-службі регулятора.

Коли саме розпочнеться продаж номерів «Київстару» з новою кодифікацією, наразі невідомо. На момент публікації у компанії не прокоментували дозвіл на використання нового коду.

Зазначимо, «Київстар» звернувся до регулятора щодо виділення нового коду у грудні 2023 року. Загалом компанія обслуговує понад 24 млн абонентів мобільного зв’язку.