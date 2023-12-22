Внаслідок масштабної кібератаки на мобільного оператора «Київстар», яка сталася 12 грудня, російським хакерам вдалося знищити приблизно 40% інфраструктури компанії, зокрема багато серверів та даних. Про це у п’ятницю, 22 грудня, розповів президент компанії Олександр Комаров інформує NV.ua.

За його словами, внаслідок спровокованого кібератакою збою оператор втратив контроль над мережею приблизно на півтори години.

«Перша ціль – зруйнувати інфраструктуру якомога сильніше і посіяти хаос. Руйнування інфраструктури вийшло на 40%», – розповів президент «Київстару»

Комаров пояснив, що радіофіксована мережа в полях покриває десятки тисяч об’єктів, мобільна мережа – 15 тис. об’єктів, фіксована мережа – 80 тис. об’єктів по всій Україні. Потім іде транзитна мережа, а потім віртуальна IT-мережа, яка керує як послугами, так і корпорацією. Саме на віртуальний прошарок мережі припав найбільший удар.

«Було знищено багато серверів, було затерто багато даних. База даних клієнтів була повністю стерта», – сказав Комаров і зазначив, що мова йде не профілі клієнтів, а про внутрішні профілі, що допомагають роботі системи.

Він також наголосив, що до відновлювальної операції булу залучено близько тисячі людей.

Як інформував ZAXID.NET, 12 грудня оператор «Київстар» зазнав хакерської атаки, яка спровокувала масштабний збій. Через це абоненти оператора з усієї України не змогли скористатися послугами мобільного звʼязку та доступом в інтернет.

Відповідальність за атаку взяло на себе російське угруповання «Солнцепек». Повідомлялося, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис одного зі працівників, а їх метою було руйнування ІТ-інфраструктури компанії. За даними СБУ члени угруповання повʼязані з Головним розвідувальним управлінням РФ. Українська спецслужба почала розслідування за вісьмома статтями, серед яких диверсія і держзрада.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги в Україні та за кордоном. Також компанія скасувала наступну плату за тарифом для деяких користувачів і пообіцяла пожертвувати 100 млн грн на ЗСУ.