Мобільний оператор «Київстар» заявив, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку,а тепер компанія скасує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Про це 21 грудня повідомила прес-служба «Київстару».

«Вдячні кожному, хто продовжував підтримувати та вірити в нас. Саме тому наша команда: скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів і виділяє 100 млн грн грн на потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що планова тарифна плата не буде зніматись у всіх абонентів, зокрема, у:

абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;

користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.

Нагадаємо, тиждень тому внаслідок хакерської атаки 12 грудня у роботі «Київстару» відбувся масштабний збій – не працював зв’язок, мобільний та домашній інтернет, а також сайт компанії. 13 грудня відповідальність за атаку на сервери оператора взяла на себе російська хакерська група «Солнцепьок», яка також відповідальна за атаки на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайт «24 каналу», провайдерів, таких як Gigabit-net та Znet, сайти «Гордон» і «Суспільне».

Роботу сервісів оператор відновлював майже тиждень – з 13 грудня тривали роботи з відновлення зв’язку та мобільного інтернету. Останній змогли відновити тільки 15 грудня. Вже 20 грудня у роботі оператора «Київстар» знову відбулися збої. Зокрема, проблеми з мобільним доступом та використанням додатка «Київстар» помітили мешканці західних та південних регіонів України