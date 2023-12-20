Причина збою у роботі оператора з'ясовується

У роботі оператора «Київстар», який нещодавно постраждав від російської хакерської атаки, знову відбулися збої. Зокрема, проблеми з мобільним доступом та використанням додатка «Київстар» помітили мешканці західних та південних регіонів України, повідомили у середу, 20 грудня, у прес-службі «Київстару».

Перебої з роботою оператора помітили вранці 20 грудня. Причини збою наразі невідомі, співробітники компанії намагаються з’ясувати, що спричинило збій.

«Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі зі зв’язком у ряді міст на заході та півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше», – повідомили у прес-службі компанії.

У прес-службі «Київстар» додали, що можуть виникати труднощі із доступом до мобільного застосунку «Мій Київстар». Наразі триває робота над усуненням проблеми.

У яких саме містах відбулися збої в роботі оператора, у компанії не уточнили.

У «Київстарі» пояснили, що мережа перебуває на етапі стабілізації після хакерської атаки. Відтак, короткочасні перебої у роботі послуг досі можуть спостерігатися.

«Найближчим часом компанія повідомить абонентів щодо компенсацій. Дякуємо за розуміння та підтримку», – повідомили у прес-службі оператора.

Нагадаємо, тиждень тому внаслідок хакерської атаки 12 грудня у роботі «Київстару» відбувся масштабний збій – не працював зв’язок, мобільний та домашній інтернет, а також сайт компанії. 13 грудня відповідальність за атаку на сервери оператора взяла на себе російська хакерська група «Солнцепьок», яка також відповідальна за атаки на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайт «24 каналу», провайдерів, таких як Gigabit-net та Znet, сайти «Гордон» і «Суспільне».

Роботу сервісів оператор відновлював майже тиждень – з 13 грудня тривали роботи з відновлення зв’язку та мобільного інтернету. Останній змогли відновити тільки 15 грудня.