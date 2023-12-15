Наразі працює більшість послуг оператора

Оператор зв’язку «Київстар» зміг відновити доступ до мобільного інтернету. Наразі працюють понад 95% базових станцій мобільного зв’язку, повідомили у прес-службі «Київстару» у п’ятницю, 15 грудня.

Компанія продовжує з відновлення зв’язку після масштабного збою 12 грудня, який відбувся внаслідок російської хакерської атаки. Станом на 15 грудня більшість послуг оператора частково чи повністю працюють.

«Ця хакерська атака перетворилась в багатогодинний марафон роботи. Але наша мережа відновлюється після масштабної кібератаки. І нарешті ми можемо сказати, що LTE працює», – повідомили у прес-службі компанії.

У компанії додали, що у деяких областях досі триває підключення мобільного інтернету, проте назвати регіони, де тривають роботи, відмовилися з міркувань безпеки. Водночас значна частина клієнтів оператора вже може користуватися 4G та LTE.

Зазначимо, напередодні, 14 грудня, «Київстару» вдалося відновити послугу міжнародного роумінгу та усунути проблему з обривами дзвінків. Станом на 14 грудня 99% можливостей голосового зв’язку по Україні було відновлено. Окрім того, вже працює домашній інтернет.

«Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв’язку – працюють. Сьогодні ми продовжуємо відновлювати послуги передачі даних. Поступово, але впевнено. Так, як вимагає цього безпека», – повідомили у прес-службі компанії.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки 12 грудня у роботі «Київстару» відбувся масштабний збій – не працював зв’язок, мобільний та домашній інтернет, а також сайт компанії. 13 грудня відповідальність за атаку на сервери оператора взяла на себе російська хакерська група «Солнцепьок», яка також відповідальна за атаки на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайт «24 каналу», провайдерів, таких як Gigabit-net та Znet, сайти «Гордон» і «Суспільне».

З 13 грудня «Київстар» почав відновлення роботи послуг. За словами генерального директора компанії, метою атаки хакерів було руйнування ІТ-інфраструктури. Втім гендиректор «Київстару» запевнив, що витоку даних користувачів немає.