Роботи з відновлення голосового зв'язку розпочалися 13 грудня

Оператор зв’язку «Київстар» на 99% відновив послугу голосового зв’язку. Більшість користувачів можуть здійснювати дзвінки в межах оператора після дводенного збою внаслідок хакерської атаки, повідомив у четвер, 14 грудня, президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

Водночас досі тривають роботи з відновлення мобільного інтернету. Користувачі також не можуть відправляти СМС-повідомлення.

«Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію – це правий берег Дніпра, місто Київ», – повідомив президент «Київстару».

Зазначається, що оператор планував відновити послугу мобільного інтернету ще у ніч на 14 грудня. Її планують відновлювати у другій половині дня, починаючи із заходу України.

Нагадаємо, через хакерську атаку з ранку 12 грудня у роботі «Київстару» відбувся масштабний збій – не працював зв’язок, мобільний та домашній інтернет, а також сайт компанії. 13 грудня відповідальність за атаку на сервери оператора взяла на себе російська хакерська група «Солнцепьок», яка також відповідальна за атаки на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайт «24 каналу», провайдерів, таких як Gigabit-net та Znet, сайти «Гордон» і «Суспільне».

З 13 грудня компанія почала частково відновлювати роботу послуг – першим став доступний фіксований домашній інтернет. У «Київстарі» зазначили, що дані користувачів у безпеці, а тим, хто не міг скористатися послугами компанії, нададуть компенсації. Того ж дня оператор почав відновлювати голосовий зв’язок.