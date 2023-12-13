«Київстар» відновлює голосовий зв'язок

У середу, 13 грудня, о 18:00 оператор «Київстар»розпочав включення голосового зв'язку по всій території України. Про це повідомили у прес-службі компанії.

«Станом на 18.00 наші спеціалісти розпочали включення голосового зв`язку по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі», – йдеться у повідомленні.

У компанії радять абонентам у випадку складнощів перезавантажити телефони та відключити послугу VoLTE – це можна зробити в налаштуваннях телефону. Зараз спеціалісти працюють над відновленням послуг передачі даних та SMS, ці функції планують відновити протягом доби.

«Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, зранку 12 грудня у роботі оператора «Київстар» стався масштабний збій – клієнти компанії залишилися без зв’язку, мобільного інтернету та доступу до сайту «Київстар». Спочатку причиною зникнення зв’язку у компанії називали технічний збій, проте згодом визнали, що на сервери оператора було здійснено потужну хакерську атаку.

У середу, 13 грудня, російська так звана хакерська група «Солнцепьок» заявила, що її члени здійснили кібератаку на сервери мобільного оператора «Київстар». Хакери повідомили, що беруть на себе повну відповідальність за атаку на мережу.

У МВС попередили абонентів «Київстар» про фейкові боти оператора «Київстар». Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про відновлення роботи «Київстар». У прес-службі компанії зазначили, що новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.