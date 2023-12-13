МВС попереджає про шахрайську схему

У Міністерстві внутрішніх справ у середу, 13 грудня, попередили українців про нову шахрайську схему. Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку «Київстар».

Зазначається, що шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора. Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Таким чином шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.

У МВС закликали, довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.

«Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними», – зазначили у МВС.

Нагадаємо, зранку 12 грудня у роботі оператора «Київстар»стався масштабний збій – клієнти компанії залишилися без зв’язку, мобільного інтернету та доступу до сайту «Київстар». Спочатку причиною зникнення зв’язку у компанії називали технічний збій, проте згодом визнали, що на сервери оператора було здійснено потужну хакерську атаку.

У середу, 13 грудня, російська так звана хакерська група «Солнцепьок» заявила, що її члени здійснили кібератаку на сервери мобільного оператора «Київстар». Хакери повідомили, що беруть на себе повну відповідальність за атаку на мережу.

Станом на 15:00 мобільний оператор працює лише частково, також досі немає доступу до сайту. У прес-службі компанії зазначили, що новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.