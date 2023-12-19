На 437 транспортних засобах замінили SIM-картку

У Львові відновлють послугу безготівкової оплати у громадському транспорті. Вже у 437 міських автобусах, тролейбусах та трамваях замінили SIM-картки. Це 80% від загальної кількості.

На валідаторах транспортних засобів, де вже оновили дані, безготівкова оплата «ЛеоКарт», банківськими картками та телефонами з підтримкою NFC працює належно.

«Щоб забезпечити належну швидкість інтернет-зв’язку для передачі даних про оплати, які накопичилися на валідаторах, SIM-картки “Київстар” замінюють на SIM-картки іншого оператора. На сьогодні у 437 транспортних засобах відновлено шифровані канали зв’язку між транспортними засобами та центральною підсистемою АСОП. Завдяки цьому забезпечено вивантаження інформації про валідації поїздок із бортових систем за всі попередні дні», – зазначили у ЛКП «Львівавтодор».

Фахівці комунального підприємства замінять решту SIM-карток у всьому громадському транспорті. Якщо валідатор ще не працює, ЛКП просить обрати інший спосіб оплати проїзду.

Нагадаємо, 12 грудня внаслідок російської хакерської атаки у роботі «Київстару» відбувся масштабний збій – не працював зв’язок, мобільний та домашній інтернет, а також сайт компанії. Через це неможливо було скористатись безготівковою оплатою в громадському транспорті Львова, яку запустили днем раніше.