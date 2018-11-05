Оприлюднили імена замовників й організаторів вбивства підполковника СБУ Хараберюша

Автомобіль із полковником СБУ диверсанти підірвали в Маріуполі навесні 2017 року

Засуджена за вбивство контррозвідника СБУ, підполковника Олександра Хараберюша Юлія Прасолова розповіла, що за ліквідацію їй заплатив помічник керівника так званого «центру спеціальних операцій Міністерства держбезпеки ДНР» Максим Сімонов, який до 2014 року служив в українській правоохоронній системі. Про це йдеться в сюжеті журналіста Андрія Цаплієнка у програмі «ТСН. Тиждень».

За словами Прасолової, завдання вбити Хараберюша вона отримала від «центру спеціальних операцій МДБ ДНР».

«Фінансують його російські структури. Одна з баз центру розташована в промзоні заводу «Ізоляція». Тепер там ангари з технікою та в’язниця для полонених. Керує центром Володимир Євдокимов на прізвисько «Ленін», – йдеться в сюжеті.

Журналіст зазначає, що за часів Януковича Євдокимов був заступником голови Державної іпотечної установи.

«Його права рука – Максим Симонов (у паспорті – Сімонов). Так стверджують спецслужби. Донеччанин, служив в українській правоохоронній системі. Зрадник», – розповідає розслідувач.

Наймана вбивця Юлія Прасолова, за її зізнанням – наркоманка. «Ну, як мене можна було, з урахуванням того, що на наркоту підсадили – грубо кажучи, наркоманку, алкоголічку, – відправити на таку справу?», – дивується Прасолова.

За словами жінки, бойовики заплатили їй за вчинення замаху на Хараберюша 15 тис. доларів. При цьому в розписці, яку вимагав Сімонов, Прасолова написала про отримання приблизно 50 тис. доларів.

«Він сказав, що я не одна це все робила, що хтось пристрій робив. Я написала розписку. Потім він приїхав ще раз, каже, що треба написати більше. Написала ще», – розповіла Юлія Прасолова.

Донеччанка каже, що за один вечір могла витратити на розваги й зілля тисячу доларів, саме так вона й вчинила з гонораром за вбивство працівника СБУ.

Також вона повідомила, що убивство Хараберюша було не останнім її завданням: Сімонов наказав їй підірвати офіцера спецслужб у Слов’янську. Ще один теракт жінка мала здійснити в місті Курахове, де розташована потужна електростанція.

Нагадаємо, вибух автомобіля, в якому перебував Хараберюш, стався 31 березня 2017 року в Центральному районі Маріуполя. Сам силовик, який обіймав посаду заступника начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ, загинув на місці. Міну в машину полковника заклала жінка-диверсант.

У жовтні 2017 року СБУ в Одесі затримала Юлію Прасолову за підозрою у вчиненні підриву машини Хараберюша.

На початку жовтня 2018 року Іллічівський райсуд Маріуполя засудив Прасолову за вбивство до 12 років з конфіскацією майна.