В мережі з'явився перший тізер фільму «Крути 1918»

Фільм «Крути 1918»: історичний екшн для аудиторії різного віку

У мережі з’явився офіційний тізер фільму Олексія Шапарєва «Крути 1918». Прем’єра фільму запланована до 100-річчя битви під Крутами. У прокат фільм має вийти восени 2018 року.

«1918 рік, більшовики наступають на Київ, місто наповнене агентами Троцького, йде агітація пролетаріїв. Михайло Грушевський видає IV Універсал – про захист України. Патріотично налаштовані студенти, головні герої фільму, готуються боронити Київ та героїчно б'ються в бою під Крутами», - йдеться у синопсисі фільму.

Фільм знімають зараз під Києвом. Снігова погода максимально сприяє авторам, які відтворюють події зими 1918 року. Перший знімальний день відбувся у резиденції екс-президента Януковича у Межигір’ї. Там знімали події, які за сюжетом фільму відбуваються у Франції.

Знімає «Крути 1918» студія Good Morning Film за підтримки Держкіно України. Бюджет - ₴52 млн. Режисер - Олексій Шапарєв («Гвардія», «Правила бою»). У фільмі знімались Остап Ступка, Євген Ламах, Олександр Піскунов, Максим Донець, Олександр Олексенко, Роман Ясіновський, Дмитро Олійник, Миколай Перестюк, Максим Білоногов, Микита Чаєвський, Олексій Тритенко, Євген Нищук, Наталія Васько та інші. У ролі Симона Петлюри - Дмитро Ступка.

Автори наголошують, що знімають насамперед історичний екшн для аудиторії різного віку.