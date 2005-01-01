Оголошені всі претенденти на українську національну кінопремію

Завершилася селекція фільмів на відповідність вимогам регламенту національної кінопремії. Із 77 стрічок, які були подані на участь у конкурсі, до довгого списку увійшло 59 кіноробіт: 16 повнометражних ігрових, 22 короткометражних ігрових, 13 повнометражних документальних, 8 анімаційних. За цьогорічним регламентом, короткометражні документальні фільми в конкурсі участі не брали.

22 січня члени Української кіноакадемії розпочали голосування за фільми, які увійдуть до короткого списку претендентів на «Золоту Дзиґу». Підсумки голосування будуть оголошені у лютому. У березні правління кіноакадемії визначить номінантів на другу національну кінопремію. Цього року «Золота Дзиґа» вручатиметься у 18 номінаціях. Нагородження переможців відбудеться 20 квітня.

Нагадаємо, що цього року у прокат вийшла рекордна кількість українських фільмів.

Довгий список номінантів:

Повнометражний ігровий фільм:

«Dzidzio Контрабас», режисер Олег Борщевський

«Izi», режисер Андреа Маньяні

«Іній», режисер Шарунас Бартас

«Інфоголік», режисер Валентин Шпаков

«Кіборги», режисер Ахтем Сеітаблаєв

«Лагідна», режисер Сергій Лозниця

«Межа», режисер Петер Беб’як

«Мир вашому дому», режисер Володимир Лерт

«Правила бою», режисер Олексій Шапарєв

«Припутні», режисер Аркадій Непиталюк

«Рівень чорного», режисер Валентин Васянович

«Стрімголов», режисер Марина Степанська

«Урок магії», режисер Лілія Солдатенко

«Час хризантем», режисер Дмитро Мойсеєв

«Червоний», режисер Заза Буадзе

«Чужа молитва», режисер Ахтем Сеітаблаєв

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Короткометражний ігровий фільм:

Uneasiness, режисер В’ячеслав Паренюк

«Благодать», режисер Жанна Озірна

«Бритва», режисер Дарина Долеско

«Бузок», режисер Катерина Горностай

«Випуск’97», режисер Павло Остріков

«Віддалік», режисер Катерина Горностай

«Двері», режисер Наталія Давиденко

«Дім», режисер Ірина Цілик

«Ефект сходів», режисер Катя Павленко

«Ілюзія контролю: Початок», режисер Владек Занковскі

«Кінець місяця», режисер Олег Ісаков

«Клітка для папуги, що говорить», режисер Ірина Асонова

«На своїй землі», режисер Олександр Кирієнко

«Намір», режисер Анна Смолій

«Невидима», режисер Максим Наконечний

«Нетерпимість», режисер Володимир Бакум

«Післясмак», режисер Юра Катинський

«Свині», режисер Роман Любий

«Солатіум», режисер Христина Тинькевіч

«Технічна перерва», режисер Філіп Сотниченко

«У полі», режисер Олександр Шкрабак

«Фотоморгана/ Photomorgana», режисер Ірина Кальченко

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Повнометражний документальний фільм:

«Американська мрія. У пошуках правди», режисер Володимир Мула

«Будинок «Слово», режисер Тарас Томенко

«Вєаюфром», режисер Дмитро Лавріненко

«Війна химер», режисер Анастасія Старожицька

«Дельта», режисер Олександр Течинський

«Діксі Ленд», режисер Роман Бондарчук

«Контури», режисер Олег Чорний

«Майже 10.000 виборців», режисер Уляна Осовська

«Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть», режисер Тетяна Ходаківська

«Одесити на Донбасі», режисер Олександр Авшаров

«Свій голос», режисер Сергій Маслобойщиков

«Серце мами Гонгадзе», режисер В’ячеслав Бігун

«Школа номер 3», режисер Єлізавета Сміт

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Анімаційний фільм:

«Елювіум - Регенеративна істота», режисер Стас Сантімов

«Лабіринт», режисер Олександр Колодій, Степан Коваль

«Подорож», режисер Євгенія Кіракосян

«Причинна», режисер Андрій Щербак

«Хроніки одного міста», режисер Євген Сивокінь

«Чудове чудовисько», режисер Сергій Мельніченко

«Я купив велосипед», режисер Микита Лиськов

«Я Чайник!», режисер Оксана Карпус