Нардепи ОПЗЖ хочуть колективно пропустити розгляд законопроекту про олігархів. Про це свідчить переписка в чаті політичної фракції, опублікована Telegram-каналом «Через плечо».

Фотографу вдалося зняти переписку у чаті з телефону Вадима Рабіновича. Судячи з переписки, нардепи ігноруватимуть заплановане позачергове засідання, яке скликає спікер Дмитро Разумков. На фото видно, як Вадим Рабінович відправляє повідомлення із закликом не приходити за заплановане засідання.

Переписка на телефоні Вадима Рабіновича

Судячи з наступної публікації «Через плечо», нардепи від ОПЗЖ зибрають підписи для скликання власного позачергового засідання.

Парламентарі зберуться у четвер, 1 липня, на позачергове засідання. На порядку денному серед інших питань буде розгляд законопроекту про олігархів.

2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Законопроект було надано для ознайомлення парламентському комітету.

Закон стане чинним через півроку після його прийняття і запроваджується терміном на 10 років. У законі про олігархів пояснюється, хто такий бенефеціар, засіб масової інформації, контролер, пов’язана особа.

В ОП заявили, що на основі цього законопроекту будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, які переформатують економічні та суспільні відносини у країні. Законопроект з 13 сторінок включає 10 статей.