Парламентарі зберуться у четвер, 1 липня, на позачергове засідання. На порядку денному серед інших питань буде розгляд законопроекту про олігархів. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Початок позачергового засідання запланований на 16:00. Загалом 1 липня планують розглянути 9 законопроектів, серед яких:

законопроект про олігархів;

законопроект про реформування сфери містобудівної діяльності;

законопроект про корінні народи України;

законопроект про спрямування коштів з «Великого будівництва» на реставрацію культурних пам'яток;

податковий законопроект.

Нагадаємо, що 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Законопроект було надано для ознайомлення парламентському комітету.

Закон стане чинним через півроку після його прийняття і запроваджується терміном на 10 років. У законі про олігархів пояснюється, хто такий бенефеціар, засіб масової інформації, контролер, пов’язана особа.

В ОП заявили, що на основі цього законопроекту будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, які переформатують економічні та суспільні відносини у країні. Законопроект з 13 сторінок включає 10 статей.