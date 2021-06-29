Верховна Рада розгляне закон про олігархів на позачерговому засіданні
Законопроект з 13 сторінок включає 10 статей
Парламентарі зберуться у четвер, 1 липня, на позачергове засідання. На порядку денному серед інших питань буде розгляд законопроекту про олігархів. Про це свідчать дані на сайті ВР.
Початок позачергового засідання запланований на 16:00. Загалом 1 липня планують розглянути 9 законопроектів, серед яких:
- законопроект про олігархів;
- законопроект про реформування сфери містобудівної діяльності;
- законопроект про корінні народи України;
- законопроект про спрямування коштів з «Великого будівництва» на реставрацію культурних пам'яток;
- податковий законопроект.
Нагадаємо, що 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Законопроект було надано для ознайомлення парламентському комітету.
Закон стане чинним через півроку після його прийняття і запроваджується терміном на 10 років. У законі про олігархів пояснюється, хто такий бенефеціар, засіб масової інформації, контролер, пов’язана особа.
В ОП заявили, що на основі цього законопроекту будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, які переформатують економічні та суспільні відносини у країні. Законопроект з 13 сторінок включає 10 статей.
Усі деталі щодо президентського закнопроекту про деолігархізацію можна дізнатись за посиланням.