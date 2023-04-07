Орест Тичишин керуватиме департаментом житлового господарства та інфраструктури

Директором міського департаменту житлового господарства та інфраструктури став Орест Тимчишин, який досі очолював Личаківську районну адміністрацію. У п'ятницю, 7 квітня, міський голова Андрій Садовий представив нового керівника колективу департаменту.

Орест Тимчишин замінив на посаді Олександра Одинця, який керував міським департаментом впродовж шести років.

«Ми довго радилися з Іриною Маруняк щодо кандидатури на посаду директора департаменту. Вона запропонувала Ореста Тимчишина. Він фахова і досвідчена людина, з якою, вірю, департамент почне працювати ще краще», – сказав Садовий під час представлення.

48-річний Орест Тимчишин почав свою кар'єру з посади директора ЛКП. Після цього був начальником відділу житлового господарства у різних райадміністраціях Львова. Три роки працював головою Франківської районної адміністрації, а з липня 2021 керував Личаківським районом.