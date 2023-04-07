Орест Тимчишин став керівником міського департаменту житлового господарства
До цього Тимчишин був головою Личаківської райадміністрації
Директором міського департаменту житлового господарства та інфраструктури став Орест Тимчишин, який досі очолював Личаківську районну адміністрацію. У п'ятницю, 7 квітня, міський голова Андрій Садовий представив нового керівника колективу департаменту.
Орест Тимчишин замінив на посаді Олександра Одинця, який керував міським департаментом впродовж шести років.
«Ми довго радилися з Іриною Маруняк щодо кандидатури на посаду директора департаменту. Вона запропонувала Ореста Тимчишина. Він фахова і досвідчена людина, з якою, вірю, департамент почне працювати ще краще», – сказав Садовий під час представлення.
48-річний Орест Тимчишин почав свою кар'єру з посади директора ЛКП. Після цього був начальником відділу житлового господарства у різних райадміністраціях Львова. Три роки працював головою Франківської районної адміністрації, а з липня 2021 керував Личаківським районом.