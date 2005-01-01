Організаторам мережі підпільних гуралень у Львові загрожує до 10 років в'язниці

Організаторам мережі гуралень, які нелегально діяли у Львові і збували фальсифікований алкоголь в різних регіонах України, загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини, торік працівники управління захисту економіки у Львівській області та слідчі Нацполіції викрили чотири цехи з виготовлення фальсифікованого алкоголю та їх організаторів. Правоохоронці попередили надходження у продаж понад 14 тон продукції сумнівної якості. Зараз двом організатором мережі гуралень повідомили про підозру.

«Двоє мешканців Львова віком 27 та 32 роки у різних куточках міста відкрили підпільні міні-цехи з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції. Для її зберігання вони винайняли окремі приміщення на території Львова та прилеглих населених пунктах», – мовиться в повідомленні.

Правоохоронці встановили місце розташування чотирьох міні-цехів та ще чотирьох так званих «перевалочних баз». «Фальсифікат невеликими партіями реалізовувався на території Львівщини та у інших регіонах держави. Організатори використовували для маркування пляшок з горілкою підроблені акцизні марки», – повідомили в поліції.

Під час проведення обшуків у зловмисників вилучили 130 тис. грн готівки, 14 тон спирту та спиртовмісної суміші, понад 3 тис. пляшок з готовим фальсифікатом та обладнання, яке використовувалося для його виготовлення. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1,2 млн грн.

Організаторам незаконної діяльності цехів повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.