«Ощадбанк» попередив про нову схему шахрайства в інтернеті

Через шахрайство «Ощадбанк» вже звернувся до НБУ, Кіберполіції та СБУ

В «Ощадбанку» попереджають про виявлення шахрайського фішингового сайту, який майже повністю дублює офіційний сайт фінустанови. Про це повідомляє прес-служба банку.

«Ощадбанк» попереджає про виявлення шахрайського фішингового сайту, який майже повністю дублює офіційний сайт «Ощадбанку», - йдеться в повідомленні.

В банку звернули увагу на головну відмінність, за якою одразу можна відрізнити офіційний сайт Ощадбанку від шахрайського: адреса офіційного сайту «Ощадбанку» https://www.oschadbank.ua, адреса шахрайського - oschadbk.com.

«Попереджаємо, що «Ощадбанк» не має жодного стосунку до сайту oschadbk.com чи розміщеної на ньому шахрайської копії онлайн-банкінгу», – повідомили в установі.

Як повідомляється, «Ощадбанк» вже звернувся до Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України для блокування вказаного сайту та поінформував НБУ.

Нагадаємо, раніше «ПриватБанк» закликав користувачів соціальної мережі Instagram не переходити за сумнівними посиланнями, не реєструватися на невідомих сайтах та не передавати шахраям персональні дані.