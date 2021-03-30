«Ощадбанк» був першим українським банком, який виграв справу проти РФ щодо збитків через анексію Криму

Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі «Ощадбанк проти Росії», який у листопаді 2018 року зобов’язав Росію компенсувати «Ощадбанку» 1,3 млрд доларів збитків, нанесених окупацією Криму. Про це повідомляє «Європейська правда».

Як повідомляється, у своєму рішенні від 30 березня, суд вирішив, що цей арбітраж не мав юрисдикції щодо незаконно експропрійованих росіянами банківських активів «Ощадбанку» в Криму.

За даними IA Reporter, 26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу українського Ощадбанку щодо компенсації збитків, завданих внаслідок окупації Криму Російською Федерацією. Сума відшкодування мала становити 1,1 млрд доларів США плюс відсотки.

Росія оскаржила це рішення у національному суді за місцем проведення арбітражу, тобто у Парижі.

30 березня апеляційний суд підтримав одну з претензій росіян, і на підставі цього скасував рішення арбітражного трибуналу. Проблемою стало те, що договір про захист інвестицій, в рамках якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції в Україну з 1 січня 1992 року. «Ощадбанк» же почав функціонувати в Криму раніше, відразу після розпаду СРСР.

Надалі рішення апеляційного суду може бути оскаржене у французькому касаційному суді.

Про свою перемогу у справі вже заявив Мін’юст Росії. Разом з тим, як пише видання, повідомлення Мін'юсту Росії містить дезінформацію. Зокрема офіційні повідомлення про це рішення вказують на неправдивість тези РФ про те, що це рішення нібито матиме прецедентне значення і в інших справах за участю українських інвесторів, які розглядаються арбітражами та державними судами в європейських юрисдикціях.

В «Ощадбанку» вже заявили, що мають намір оскаржити це рішення у французькому касаційному суді.

«Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим і таким, що суперечить сформованій прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. [...] Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення буде скасовано, а рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року про відшкодування Росією збитків, викликаних анексією Криму, на користь Ощадбанку залишиться в силі», – йдеться в заяві банку, яку цитує «Інтерфакс-Україна».

Зауважимо, що «Ощадбанк» був першою держкомпанією і першим українським банком, який виграв справу проти РФ щодо збитків, отриманих у результаті анексії Криму. 26 листопада 2018 року держбанк відсудив у Росії 1,3 млрд доларів за кримські активи в Арбітражному трибуналі в Парижі.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй щодо права міжнародної торгівлі 1976 року, а також згідно з угодою між урядами України та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Росія ще тоді не визнала ухвалу Міжнародного арбітражу за позовом «Ощадбанку» через нібито відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд такого позову.

У липні 2019 Росія оскаржила рішення арбітражу і заявила, що «Ощадбанк» як частина колишнього «Ощадбанку» СРСР нічого не інвестував.