Не варто поспішати позбавлятися опалого листя, зрізаного бадилля чи кухонних овочевих обрізків. Восени ці органічні залишки є ідеальною сировиною для створення цінного добрива, яке знадобиться вам наступного сезону. Правильно підготовлена компостна маса значно наситить ґрунт і стане запорукою рясного врожаю. Як правильно закласти компостну яму, пишуть «Новини.Live».

Значення компосту для ґрунту

Компост є повністю натуральним добривом, яке формується внаслідок розкладання органічних відходів: трави, листя, бадилля, овочевих залишків або навіть чистого паперу. Це природний помічник, який відновлює оптимальну структуру ґрунту, значно покращує повітрообмін та вологоутримання, а також збагачує землю необхідними поживними речовинами. Завдяки використанню компосту рослини зростають міцнішими, а кінцевий урожай стає більшим та здоровішим. Це екологічна та економічна альтернатива дорогим синтетичним підживам.

Правила осіннього закладання

Щоб навесні отримати ідеальне природне добриво, необхідно дотримуватись кількох простих кроків при осінньому закладанні компосту:

Вибір локації. Ідеальне місце – затінок, захищений від прямого сонця, де не відбувається застою води. Формування шарів. Змішуйте коричневі (сухе листя, бадилля) та зелені (овочеві відходи, свіжа трава) компоненти, чергуючи їх з невеликим прошарком землі. Зволоження та прискорення. Додайте воду для підтримки вологості, а для прискорення процесу розкладання можна використовувати ЕМ-препарати (ефективні мікроорганізми). Заборонені інгредієнти. Категорично не слід додавати м'ясні чи рибні відходи, а також хворі рослини або бур'яни, які вже мають насіння. Аерація. Для насичення киснем та запобігання пересиханню компост необхідно перевертати (перемішувати) вилами кожні кілька тижнів.

Використання готового добрива

З приходом весни компостна маса перетворюється на розсипчастий, темний субстрат із характерним запахом живої землі. Це найцінніше натуральне добриво, яке здатне відновити виснажені ділянки. Готовий компост можна використовувати для всіх потреб: для підготовки грядок, мульчування саду, підживлення дерев і чагарників, а також для кімнатних рослин. Позитивний ефект буде помітний вже після першого застосування.