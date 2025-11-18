Для активізації розкладання підійдуть будь-які препарати на основі триходерми

Компост зазвичай закладають восени, щоб він перезимував і навесні був готовий до використання. Але інколи після морозів і тривалої відсутності вологи він пересихає, і процес розкладання майже зупиняється. У такій ситуації допомогти компосту «ожити» можна доволі легко. Як це зробити, пише Prostoway.

Що треба зробити

Для активізації розкладання підійдуть будь-які препарати на основі триходерми. Вони запускають природні мікробіологічні процеси, завдяки яким рослинні рештки починають активно перегнивати.

Під час поливу розчином триходерми додайте у воду столову ложку аміачної селітри, вона стане джерелом азоту та прискорить роботу корисних мікроорганізмів.

Після обробки обов’язково накрийте компост будь-яким покривним матеріалом. Це допоможе зберегти вологу та створити сприятливі умови для розвитку триходерми, що значно прискорить відновлення процесу гниття.