Мстислав Чернов відвідав зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в США

Український режисер і документаліст Мстислав Чернов розпочав зйомки нового документального фільму про мирні перемовини між Україною та Росією. Зокрема, творець стрічки «20 днів у Маріуполі» був присутній у США на саміті за участю України та лідерів ЄС.

Як повідомила театральна критикиня Ірина Голіздра, український режисер отримав дозвіл на фільмування історичного моменту – Мстислава Чернова допустили до Овального кабінету, де відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

«За президентом Зеленським, ліворуч, можна помітити Мстислава Чернова – режисера документального фільму “20 днів у Маріуполі”, який отримав “Оскар”. Він працює над новим проєктом – документальною стрічкою про переговори, завершення війни. Ну і Чернов отримав дозвіл на зйомку в Овальному кабінеті», – зазначила Ірина Голіздра.

Що відомо про Мстислава Чернова

Український режисер та документаліст, який багато років співпрацював із міжнародними агенціями. На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він разом із колегами з Associated Press в блокадному Маріуполі.

Побачене там виклали у фільмі «20 днів у Маріуполі», яка отримала низку престижних премій, серед яких – BAFTA, премія Гільдії режисерів США, премія Української кіноакадемії та «Оскар» за найкращий документальний фільм.

У 2025 році режисер випустив новий документальний фільм «2000 метрів до Андріївки». Стрічка розповідає про звільнення військовими ЗСУ села Андріївка, що під Бахмутом. Зокрема, героями документального фільму стали бійці 3-ї окремої штурмової бригади.