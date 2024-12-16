У понеділок, 16 грудня, київське «Динамо» в межах 17-го туру УПЛ прийматиме рівненський «Верес». Гра відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 13:00. Головним рефері зустрічі буде Олександр Шандор (Львів), а за VAR відповідатиме Андрій Коваленко (Полтава).

На тижні кияни вкотре зганьбились у Лізі Європи, програвши свій вже шостий поспіль поєдинок. Цього разу киян «відшмагав» іспанський «Реал» Сосьєдад, забивши у ворота Георгія Бущана три сухих голи. Натомість в УПЛ справи у підопічних Олександра Шовковського йдуть пречудово – після двох матчів проти «Олександрії» кияни відірвались від свого найближчого переслідувача і залишаються одноосібним лідером.

«Верес» минулого туру перервав свою 9-матчеву безпрограшну серію, влетівши «Карпатам» з рахунком 0:5. Попри це, Олег Шандрук створив справжнє диво, зумівши підняти рівнян аж на дев’яту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають жалюгідні 1,34, тоді як успіх «Вереса» оцінюють в 9,40. Нічия котирується у 5,30. Фахівці чекають достатньо результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,73, тоді як тотал менше 2,5 – 2,17. Найбільше чекають голів від Владислава Ваната (1,50), Віталія Буяльського та Едуардо Герреро (обидва по 2,50). У «Вереса» відзначитись може Микола Гайдучик (5,00) та Руслан Степанюк (5,50).

Де дивитися матч 17-го туру УПЛ між «Динамо» та «Верес»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.