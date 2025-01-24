Остап Нижанківський походив зі священничої родини

«Я в першу чергу – священник, потім – молочар, а вже у вільних хвилинах – музи́ка», – говорив про себе видатний представник «стрийської трійці» Остап Нижанківський. Автор популярних колядок і музичних творів, засновник українського бізнесу періоду міжвоєння, парафіяльний священник – такі незвичні ролі поєднав він у своїй короткій біографії. Активний і талановитий громадський діяч міг би ще багато чого зробити, але його у 56 років розстріляли поляки. Сьогодні, у 162 річницю від дня народження, вшановуємо його пам’ять. Директор стрийського краєзнавчого музею «Верховина» Микола Закусов допоміг ZAXID.NET відтворити основні віхи біографії Остапа Нижанківського.

«Це була епоха згасання священничої активності. На Галичині з 30-х років XIX століття священники займали лідируючі позиції. Але вони втрачають авторитет в 1890-х роках, коли починається політизація простору. Їм на зміну приходять адвокати, покоління людей, які отримали зовсім іншу освіту. Юристи були більш дієвими, тоді як священники займалися парафіяльними обов’язками. Нижанківський є винятком з правила, бо в умовах тієї трансформації як священник він проявив себе набагато ефективніше, ніж багато його колег-адвокатів», – наголошує Микола Закусов.

Бунтарство і зламана доля

Доля найстаршого сина Остапа була окреслена наперед. Батько вирішив, що він буде, як батько і дід, також священником, хоча той з дитинства мав тягу та обдарування до музики. В юному віці він написав до композитора Миколи Лисенка з проханням допомогти з освітою, на що отримав позитивну відповідь. Втім, лист Лисенка Остап прочитав вже після смерті батька: отець Йосип приховав від нього кореспонденцію.

Композитор Філарет Колесса писав про це: «Захоплений Лисенком, Остап Нижанківський задумав виїхати до Києва, щоб під рукою славного українського музиканта студіювати науку композиції і присвятити себе музичній діяльності. Цю пропозицію Лисенко прийняв надзвичайно прихильно та, відповідаючи Нижанківському окремим листом, запрошував його до себе, обіцяючи влаштувати йому побут у Києві і всяку допомогу. Так що ж? Лисенків лист опинився в руках Остапового батька, священника, який не погоджувався із тими замислами сина, бо гаряче бажав, щоб він став священником».

Стара дерев'яна і нова церкви у Малих Дідушичах, де народився Остап Нижанківський (скрін з відео)

А Остап мав непокірну вдачу, як і тверді національні переконання, це проявилося ще під час навчання. У Дрогобицькій гімназії він дав ляпаса викладачу-москвофілу, який образив творчість Шевченка, за що його вигнали з навчального закладу. Колишній гімназист був змушений йти на військову службу в австрійську армію. Втім у вільний від військової служби час Остап Нижанківський відвідував у Львові збори студентського товариства «Академічне братство», де познайомився з Іваном Франком, Анатолем Вахнянином, диригував хором. Він написав музику до популярних серед гімназійної молоді творів, гімн студентської мандрівки, організованої Франком.

Навчаючись вже в духовній семінарії, там теж здійснив справжню мовну революцію: закликав розмовляти лише українською і бойкотувати тих, хто не згідний. Ще одну посаду Нижанківський втратив в учительській семінарії: за те, що вніс до навчальної програми твори українських композиторів і народні пісні.

А за підтримку на виборах Франка його перевели із заможного села у бідну провінційну парафію. Остап Нижанківський виступав проти кандидатури графа Борковського й агітував підтримати Франка на виборах до австрійського парламенту. За це його перевели у бідне село Качанівка біля російського кордону. Проте там отець також розпочав культурно-просвітню діяльність, організував читальню «Просвіти». З цього періоду відома його фраза у відповідь на питання «Що робиш, Остапе?» – «Продав фортепіано, купив корову і пасу».

Фортепіано з музею Нижанківських у Стрию (фото ТІЦ Стрия)

Послідовник Лисенка у західній Україні

Остан Нижанківський екстерном закінчив Празьку консерваторію. Заснував перше в Галичині нотне музичне видавництво «Бібліотека музикальна» (1885), яке друкувало твори українських композиторів. Записував й опрацьовував народні пісні, разом з Франком видав «Українсько-руський співаник з нотами».

Він керував хорами гімназії, семінарії, засновник і диригент хору «Боян» у Бережанах, Львові та Стрию, які на гастролях також популяризували твори українських авторів. Автор популярних хорових творів на вірші Тараса Шевченка, обробок народних пісень і колядок. Брав активну участь в організації шевченківських концертів. А ще він автор колядок «Во Вифлеємі нині новина», «Бог ся рождає» та інших. Напередодні Першої світової війни очолив стрийську філію Музичного інституту ім. Миколи Лисенка у Львові.

Хор «Львіський боян». Нижанківський – посередині з диригентською паличкою (фото з архіву Оленсандра Колесси)

«Остап Нижанківський замикає плеяду видатних композиторів-аматорів ХІХ століття, здебільшого теж священиків – І. Лаврівського, В. Матюка, А. Вахнянина, І. Воробкевича, П. Бажанського, Й. Кишакевича і готує підвалини професіоналізму, логічно підводить композиторський процес у стадію професійного переосмислення фольклору, гнучкого синтезу з провідними художніми європейськими течіями початку століть, котра пізніше, вже в ХХ ст., втілилася у творчості С. Людкевича, В. Барвінського, Н. Нижанківського та інших митців, що приходять на зміну авторам-аматорам», – пишуть авторки книжки «Віднайдені сторінки життя і творчості Остапа Нижанківського».

Засновник українського бізнесу

Остап Нижанківський був співзасновником і керівником першого бізнесу українців – кооперативних молочарських спілок. У жовтні 1904 року перша така молочарня Галичини запрацювала у стрийському будинку читальні «Просвіта». Кооперативний рух розвинувся по всій Галичині. Молочну продукцію «Маслосоюзу» з листком конюшинки на логотипі експортували у країни Європи.

Логотип продукції «Маслосоюзу»

«На зламі століть українці починають розуміти потребу господарської організації. Поляки мали повноцінне Галицьке господарське товариство, яке мотивувало великих власників оптимізувати ведення свого господарства. Їм показали, що вони можуть заробити на землі. Нижанківський був членом цього Галицького господарського товариства і розумів, що шлях до свободи українця як повноцінного господаря можливий тільки через ведення сільського господарства. Бо це економічна самостійність», – розповідає Микола Закусов.

Згодом для всіх охочих створити молочарню запровадили курси у Стрию. А для допомоги започаткувати такий бізнес у Завадові відкрили кредитну установу – «Касу Райфайзена». Поради селянам отець Нижанківський видав брошурою «Як реєструвати спілки молочарські». Окрім тваринництва, розвивали садівництво, городництво, бджільництво. Парафіяльний священник Нижанківський сам вів господарство, тримав пасіку. Він зареєстрував авторське право на власноруч сконструйовані вулики.

Присяга Легіону УСС

На початку Першої світової війни до Легіону Українських січових стрільців зголосилося вступити 28 тис. добровольців, однак австрійська влада, налякана такою відвагою українців, відібрала лише 2,5 тис. вояків. Серед цих добровольців були і сини отця Остапа – Степан, Богдан і Нестор. Втім горді усусуси не захотіли присягати цісареві, а заявили, що дадуть присягу на вірність українській справі.

«На той момент священником у Стрию був Володислав Сельський. Він мав трохи консервативні погляди. І Нижанківський взяв на себе сміливість прийняти ту присягу разом зі стрільцями. Іншої кандидатури не було. Маючи трьох синів, які згодом усі вступили до УГА, він розумів потребу посилення обороноздатності і власних збройних сил», – розповідає Микола Закусов.

Остап Нижанківський з дружиною і синами-вояками УСС

У вересні 1914 року Легіон УСС зібрався у Стрию скласти присягу при отці Остапу Нижанківському, пароху села Завадів. Згодом їх благословив і митрополит УГКЦ Андрей Шептицький і освятив прапор легіону. Формування УСС прирівняли до полку піхоти, він мав свого капелана.

Політика і страта

У період ЗУНР отець Остап Нижанківський був членом Української національної ради – парламенту ЗУНР, його обрали головою Стрийської повітової ради.

«У листопаді 1918 року він зайняв провідні позиції у відстоюванні власної державності, сформував навколо себе групу людей, таких як Гриць Коссак, Володимир Сингалевич. І вони реально проговорювали можливості створення окремої Стрийської округи. Його звинувачували у диктатурі, що потім дало можливість полякам звинуватити його і розстріляти без слідства і суду», – каже Микола Закусов.

Команда ІІІ корпусу УГА в Стрию, січень 1919 року

У розпал польсько-української війни, як тільки польські війська зайшли до Стрия, вони відразу ж ув’язнили отця Нижанківського, провели обшуки вдома, а наступного дня розстріляли.

«Познанську дивізію супроводжувала військова жандармерія, на якій був обов’язок забезпечувати правопорядок. Їх відразу зустріло польське підпілля. Жандармерія не була ознайомлена з місцевими обставинами, не стали розбиратися в суті. Нижанківського звинувачували в підривній діяльності, постачанні зброї, крадіжці готівки», – продовжує розповідь директор стрийського музею.

За однією з версій, на нього написав донос керівник польського підпілля Ян Веркштайн. Він стверджував, що отець Нижанківський готував повстання і переховував зброю. 21 травня 1919 року його арештували. Наступного дня священика й композитора вивели на пустир і розстріляли. Церемонію похорону також заборонили проводити, попрощалися з ним лише найближчі родички, сини в той час воювали. Потім його вдова подавала запити до судів, але вмотивованої відповіді не отримала.

Гробівець Остапа Нижанківського (фото з Вікіпедії)

Нині маленький провулочок у центрі Львова, що веде до музичної академії імені Миколи Лисенка, носить назву композитора Остапа Нижанківського. Навіть після смерті імена двох композиторів – галичанина і наддніпрянця, що товаришували за життя, поруч, спадщина та пам’ять про їхній внесок у культуру жива.