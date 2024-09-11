Певний зразок форми може бути рекомендованим, але не обов'язковим

Служба освітнього омбудсмена повідомила, що носіння шкільної форми учнями не є обов’язковим. Головна вимога, щоб одяг дитини був відповідним і зручним. А перевірки дирекції школи щодо обов’язковості форми є незаконними. Про це повідомили 11 вересня на сторінці Освітнього обмудсмена України. Таку заяву зробили, відреагувавши на численні звернення батьків та окремі скандали, коли школярів вигнали з уроків через відсутність форменного одягу.

«Війна, повітряні тривоги, майже щоденні переміщення до укриття, кількагодинні вимкнення світла у школі та вдома впливають на психологічний стан дітей. І замість того, щоб забезпечувати освітній процес та дбати про безпеку дітей, частина педагогів здійснюють перевірки та “рейди” зовнішнього вигляду учнів, порушуючи закони. Вони тиснуть на дітей, а при систематичних зауваженнях здійснюють булінг дитини й, крім того, позбавляють дітей права здобувати освіту, яку й так складно здобувати за перелічених вище умов», – зазначили на сторінці обмудсмена у Facebook.

Тому педагогів та адміністрації закладів освіти закликали припинити перевірки одягу учнів, назвавши такі заходи непотрібними та незаконними.

«Одяг для школи – це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні. Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму, яка є у деяких школах, – незаконний документ, який не має юридичної сили», – зазначили у Службі.

Освітній обмудсмен наголошує, що заборона відвідувати заняття через відсутність обов’язкової шкільної форми порушує право учнів на освіту. А відсторонення від занять і скерування дитини під час уроків додому для переодягання може становити загрозу життю та здоров’ю.

Служба обмудсмена закликає подавати скарги щодо порушення права дитини на освіту.