Інцидент стався на території курорту в Шаяні

Правоохоронці встановлюють обставини отруєння групи випускників із Луцька, які відпочивали з батьками в Шаяні. Вісім дітей та чотирьох дорослих госпіталізували.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 7 липня, інцидент стався напередодні в одному з готелів Хустського району. За даними поліції, йдеться про заклад відпочинку на території бальнеологічного курорту в селі Шаян.

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«Після повернення додому 12 людей, серед яких 8 дітей, звернулися за медичною допомогою. Усіх госпіталізували із гострими розладами шлунково-кишкового тракту. Потерпілі повідомили, що пов’язують свій стан із вживанням питної води, яку їм надавали в готелі», – розповіли правоохоронці.

Причину отруєння встановлює експертиза

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У поліції Закарпатської області додали, що неповнолітніх разом з батьками госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні. У них діагностували гострий гастроентероколіт. Правоохоронці перевіряють, чи могло захворювання бути пов’язане з водою з колодязя, басейну або іншими факторами.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм, що спричинило масове захворювання людей). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 51 тис. грн штрафу або до 3 років пробаційного нагляду, або до трьох років обмеження волі, або ув’язнення на той самий строк.